Não perca: EXAME apresenta aula virtual e gratuita sobre gestão financeira nesta 4ª feira

Um estudo recente mostrou que, na visão dos brasileiros, tempo na empresa e mérito são os motivos mais justos para uma promoção. Mas na prática as coisas são diferentes. De acordo com o Guia Salarial Robert Half 2024, possuir um conhecimento diferenciado no currículo é o que as empresas mais levam em consideração para o aumento de salário.

De olho na necessidade dos trabalhadores por qualificações, a EXAME está investindo em treinamentos com o objetivo de ensinar as habilidades necessárias para profissionais se destacarem no mercado. Dentre as iniciativas, a mais recente é a masterclass Inteligência Financeira: A Habilidade Mais Importante para Líderes, que acontece no início da tarde desta quarta-feira, 17 de abril.

Masterclass em finanças corporativas: veja como vai funcionar

Virtual e gratuita, a aula é uma oportunidade para empresários e gestores descobrirem como controlar as finanças de seus negócios ou das empresas onde atuam. O treinamento promete fornecer insights valiosos para melhorar a tomada de decisão de executivos.

Mas vai muito além disso. A masterclass vai ensinar, de forma prática e detalhada, os principais fundamentos financeiros: DRE, balanço financeiro, valuation, M&A e muito mais. Após a aula, a proposta é que, independente da área de atuação, todo profissional seja capaz de conversar de igual para igual com o CFO de uma empresa.

Veja, a seguir, os principais tópicos que serão abordados.

O que é um balanço financeiro?

Como construir um DRE?

O que é preciso saber sobre sistemas tributários?

Como tomar melhores decisões financeiras?

Quais os caminhos para otimizar recursos?

Como comunicar informações de forma clara?

O que é preciso para fazer bons investimentos?

Para acessar a sala de transmissão, os interessados devem realizar inscrição aqui. É um formulário com poucas perguntas, que leva menos de dois minutos para ser preenchido.

O encontro contará com a participação de Renato Mimica, co-CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual. Com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos, o executivo foi eleito um dos melhores analistas de ações da América Latina por 10 anos consecutivos, em ranking da revista Institutional Investor.

Por que não perder essa oportunidade?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

É indicada para profissionais de todas as áreas de atuação;

Capacite-se sem gastar nada – aula 100% gratuita;

O treinamento vai mostrar como aplicar a IA às finanças;

Não é preciso ter formação em finanças para participar.

