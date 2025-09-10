Novo alvo? Tesla anuncia linha de baterias para recuperar terreno no setor de energia

Para tentar reverter a queda em seus resultado no setor de energia, a Tesla anunciou novidades para a área. Trata-se do Megapack 3, versão atualizada de suas baterias de grande porte, e do Megablock, formado por quatro unidades integradas.

Conforme anunciado pela empresa na noite da última segunda-feira, 8, o Megapack 3 promete oferecer uma maior capacidade de armazenamento e vida útil mais longa em relação ao modelo anterior. Já o Megablock pode concentrar até 20 megawatts-hora de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 4 mil residências por quatro horas.

A produção dos novos equipamentos será realizada na megafábrica da Tesla em Houston, com início previsto para o segundo semestre de 2026. As células das baterias serão fornecidas pelos EUA, Sudeste Asiático e China.

Com o novo sistema de gerenciamento térmico, o Megapack 3 poderá operar em temperaturas de -40°C a 60°C, abrangendo praticamente todas as regiões do planeta.

Além disso, a produção contará com capacidade de até 50 gigawatts-hora por ano. No último trimestre, a companhia instalou 9,6 gigawatts-hora de armazenamento.

Cenário

O negócio de armazenamento de energia da Tesla registrou dois trimestres consecutivos de queda em 2025, embora ainda tenha sido a principal fornecedora mundial de sistemas de baterias em 2024, segundo a consultoria Wood Mackenzie. A concorrência no setor, no entanto, continua em forte expansão.

Entre os clientes estratégicos da companhia está a xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, que instalou 168 Megapacks em seu data center em South Memphis, Tennessee.