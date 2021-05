Money Week: evento levará participante à cidade de Nova York

Que tal acompanhar de forma gratuita e sem sair de casa painéis com os maiores nomes do mercado financeiro e, de quebra, ainda concorrer a uma viagem para Nova York? Esse será o prêmio entregue ao participante do Money Week que conseguir fazer com que o maior número de amigos se inscreva no evento. ASSISTA AO VIVO.

Para participar, basta fazer a inscrição e compartilhar o link gerado com os amigos, seja por Facebook, WhatsApp, Twitter ou LinkedIn. O que vale é gerar o maior número de leads. Na página do evento, é possível acompanhar em tempo real quantos indicados já se inscreveram.



Os prêmios

O primeiro colocado ganhará uma passagem de ida e volta para conhecer a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), acompanhado de Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos.

O segundo colocado receberá um ano grátis do Nord Absoluto – um dos planos de assinatura da casa de análise de investimentos Nord Research, no valor de 10.080 reais. O prêmio dá direito ao acesso completo e ilimitado a todos os conteúdos, incluindo as publicações futuras da casa.

Já o terceiro colocado será contemplado com uma assinatura anual LIT (on learning) da escola de negócios Saint Paul no valor de 2.400 reais, com acesso ilimitado a mais de 150 cursos – todos eles com certificado.

Money Week

Dirigido tanto a investidores experientes quanto a quem quer dar os primeiros passos no mercado financeiro, o Money Week – organizado por EQI Investimentos e TransformaçaoDigital.com e apresentado por BTG Pactual, EXAME, Mercado Bitcoin e Kadima Asset Managment –, mostra tudo o que é preciso saber para fazer o dinheiro valer muito mais.

As apresentações estão sendo produzidas com tecnologias para live streaming 3D, pioneiras na América Latina. Tudo isso para que os inscritos tenham uma imersão na atmosfera da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), onde são negociados 169 bilhões de dólares todos os dias.

Grandes nomes reunidos

Educação financeira, renda variável, investimentos no exterior e cenário pós-pandemia, num total de 12 trilhas temáticas, serão esmiuçados por nomes como Luciana Seabra, CEO e fundadora da casa de análise Spiti, Pablo Spyer (o “Tourinho”, diretor de operações da EQI Investimentos), Nina Silva (sócia-fundadora do movimento Black Money) e Tiago Reis (sócio-fundador da Suno, especializada em investimentos de longo prazo), entre muitos outros. Serão 65 nomes ao todo.

O Money Week tem chamado a atenção do mercado não só por reunir grandes especialistas, como por trazer para a discussão temas relevantes, seja para quem quer empreender, viver de renda ou adquirir conhecimento sobre o mercado financeiro, tanto no Brasil como no exterior.

O evento termina na sexta-feira, dia 28, com um happy hour com a participação da equipe da EQI Asset e um show ao vivo. A atração musical será revelada ao longo da semana.

Clique aqui para se inscrever e concorrer aos prêmios. E acompanhe ao vivo a transmissão online do evento.