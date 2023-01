Mais1.Café lança bebidas com leite vegetal em parceria com a Nestlé

A Mais1.Café, rede de franquia de café para viagem, está com uma nova parceria com a Nestlé. Desta vez, a Nature’s Heart, marca de produtos plant-based do grupo, desenvolveu a versão “Barista” da bebida vegetal e a novidade já está disponível para os clientes em todas as 590 unidades da rede para ser incluída no preparo de bebidas, como Moccha, Caramel, o tradicional Capuccino e outros sabores disponíveis no menu.

"Estamos muito felizes com o desenvolvimento desse novo produto. Com ele vamos atender os clientes que optam por produtos plant-based, seja por restrição alimentar, seja por seguir uma dieta vegana. Queremos atender a todos e estamos muito felizes por sermos escolhidos para lançar este produto no Brasil, com exclusividade. A ideia é manter essa aliança estratégica com a Nestlé e desenvolver outras parcerias", diz Vinicius Delatorre, sócio-fundador e diretor de operações da Mais1.Café.

Essa é a quarta parceria da Mais1.Café com a Nestlé. Antes, já foram desenvolvidos:

Capuccino KitKat

Capuccino Galak

Capuccino Negresco

Além disso, eles também fizeram uma parceria com a Purina, marca de ração para pets da Nestlé.

"Essa parceria só reforça um ponto em comum, em que a gente acredita que todos merecem uma ótima xícara de café onde quer que estejam. Isso vale ofertar opções plant-based e proporcionem uma boa experiência sensorial para o cliente, onde ele escolhe como quer consumir. Desenvolver essa opção Nature's Heart em conjunto com a Mais1.Café, que tá com toda essa presença nacional e entrega de experiência diferenciada para o consumidor, é um grande orgulho para nós. Tenho certeza que é apenas o começo dessa parceria de sucesso", diz Leonardo Taull, head de marketing de bebidas Nestlé Professional.

De acordo com dados da pesquisa Euromonitor International, o consumo de leite vegetal cresceu 540% nos últimos cinco anos no Brasil. Para Vinicius Delatorre, diretor operacional e sócio-fundador da Mais1.Café, o desenvolvimento do novo produto — leite vegetal — acompanha uma forte demanda do mercado. “A procura por alimentos veganos e plant-based cresce em todo o país e vamos ao encontro da necessidade e escolha do consumidor que busca alternativas ao leite animal”, diz Delatorre.

Para atender todos os paladares, a rede que pretende chegar a 900 unidades em 2023 também disponibiliza versões de bebidas sem lactose. Para saborear todas as novidades da Mais1.Café, basta realizar o pedido diretamente nos totens de autoatendimento presentes em todas as lojas da rede.

