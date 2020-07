Lucro do PayPal dispara 86% com aumento de gastos online

O PayPal reportou nesta quarta-feira alta de 86% no lucro do segundo trimestre, com a processadora de pagamentos de comércio eletrônico se beneficiando da migração para compras online em meio à pandemia de coronavírus.

O lucro líquido aumentou para 1,53 bilhão de dólares, ou 1,29 dólar por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, de 823 milhões de dólares, ou 0,69 dólar por ação, um ano antes.

Os resultados refletiram um ganho de investimento não realizado no valor de 0,58 dólar por ação e incluíram reservas adicionais para perdas com empréstimos no valor de 0,07 dólar por ação, abaixo da adição de 0,17 dólar por ação em provisão no primeiro trimestre.

Em uma base ajustada, a empresa disse que o lucro líquido subiu para 1,26 bilhão de dólares, ou 1,07 dólar por ação, ante 848 milhões de dólares, ou 0,71 dólar por ação, um ano antes.