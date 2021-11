Lucro da JHSF cresce 23% no 3º trimestre com alívio de restrições

A empresa de imóveis de alto padrão para renda JHSF teve aumento do lucro no terceiro trimestre, com impulso de seus negócios de shopping centers, hotéis e restaurantes, diante do alívio nas restrições sociais com a desaceleração da pandemia.

A companhia anunciou nesta quinta-feira que seu lucro líquido de julho a setembro subiu 23,1% sobre mesma etapa de 2020, para 213,8 milhões de reais.

A receita líquida da JHSF somou 476,3 milhões de reais no trimestre, alta de 35% no comparativo anual. As vendas em lojas de shoppings da companhia subiram 74%. A empresa também tem atividades em incorporação e um aeroporto executivo.

Na outra ponta, as despesas operacionais avançaram 42,9%, para 82,8 milhões de reais.

Com isso, seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 17,2%, para 265,6 milhões de reais, mas a margem caiu 8,5 pontos percentuais, para 55,8%.