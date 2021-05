Lucro da Caixa Econômica cresce 50,3% no 1º trimestre

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quarta-feira que teve lucro de 4,6 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 50,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com melhora na margem financeira e inadimplência.

A margem financeira cresceu 6,8%, para 11 bilhões de reais, refletindo, principalmente, aumento nas receitas com operações de crédito e reduções nas despesas de recursos de clientes e de emissões de títulos e valores mobiliários.

A carteira de crédito ampliada encerrou março com saldo de 799,6 bilhões de reais, crescimento de 14,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

No primeiro trimestre, foram concedidos 93,2 bilhões de reais em crédito para a população brasileira, crescimento de 1,3% ano a ano, com elevação de 38,7% em habitação e 86,8% em crédito ao agronegócio.

O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,04%, redução de 1,10 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

De acordo com os dados divulgados pelo banco estatal, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 16,33%, alta de 1,14 ponto na comparação trimestral.