Live commerce para o grande varejo: como Oli revolucionou o mercado

O fenômeno de live commerce que explodiu nos últimos anos na China vem inspirando as maiores lideranças do varejo nacional a importar o modelo para o Brasil e acelerar um novo canal de vendas digital.

O potencial de transformar lives em uma máquina de conversão deixou de ser uma aposta no país para se transformar em uma corrida entre os grandes varejistas a fim de encontrar a melhor plataforma e conteúdo.

Foi neste cenário que Bernardo Dinardi e Isa Domingues identificaram a oportunidade de criar um spin-off dos seus negócios e lançar, em 2021, a Oli, uma empresa que oferece solução completa de live commerce para o B2B.

Como fundador da TM1, empresa de brand experience que lançou uma das plataformas de streaming mais premiadas do país, Bernardo se uniu à Isa, produtora de conteúdo digital e pioneira no formato de live commerce no Brasil.

“A Oli nasceu para oferecer a solução completa para grandes empresas que queiram criar um novo canal de vendas com o formato", afirma Bernardo. "Criamos uma plataforma white label que permite que o nosso cliente faça live commerce em seu site e app, oferecendo uma jornada integrada para o usuário com foco em experiência e conversão".

Visando atender às demandas dos principais varejistas, a plataforma permite a realização de lives nacionais ou comandadas por franqueados e sellers, em um ambiente integrado para gerenciar usuários e performance. “O varejo entendeu que este é um novo canal de vendas e uma nova linha de receita com potencial de escala dentro dos próprios canais e marcas”, comenta Bernardo.

O método para além da tecnologia

Quem nunca ficou em dúvida ao comprar uma roupa online? Perguntas sobre a textura do tecido, medidas, caimento e até como combinar as peças acabam atrasando a decisão de compra.

O live commerce combina tecnologia e conteúdo para acelerar esta conversão e encurtar a distância entre a audiência da live e a venda, e a escolha de influenciadores e gatilhos certos aplicados ao conteúdo são fundamentais para a fórmula de sucesso.

“A partir de uma metodologia proprietária exclusiva, criamos a estratégia e conteúdo das lives dos nossos clientes, orientando desde a seleção de influenciador e catálogo de produtos até o gerenciamento de indicadores de performance”, explica Bernardo. “Quando esse passo a passo é colocado em prática, as lives chegam a atingir um faturamento de até 6 dígitos”, complementa.

O maior espaço de live commerce do país

Um estúdio para lives vai muito além de um ambiente físico. Para garantir a estabilidade da transmissão, é fundamental uma conexão de alta velocidade com redundância e geradores de energia para evitar qualquer interrupção entre o cliente e o conteúdo.

Com essas premissas, a Oli inaugurou na região de Moema, em São Paulo, o maior espaço dedicado a live commerce do Brasil, com 1.200m2. Além de estúdios, o prédio oferece ambientes descontraídos para reunir marcas e toda a comunidade interessada em acelerar o mercado nacional de live commerce.