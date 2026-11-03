Ela veio estudar moda em SP, ficou sem emprego e hoje faz até R$ 300 mil por mês com um pão baiano

RESUMO ＋ A empreendedora baiana Juliana Sena criou a fabricante de pão delícia Oxe Pãozinho durante a pandemia, após perder uma vaga de trabalho, e hoje mantém duas lojas em São Paulo. A empresa chega a faturar R$ 300 mil por mês, com variações. Antes de franquear, Sena planeja investir em uma fábrica maior e ampliar as vendas corporativas.

Juliana Sena havia pedido demissão para assumir uma vaga em outra empresa de moda quando a pandemia interrompeu a contratação. Faltava o exame admissional, mas até os locais que faziam o procedimento fecharam. Formada em design de moda, a baiana tinha saído de Salvador para cursar uma pós-graduação em São Paulo. Sem trabalho e sem previsão de contratação, começou a cozinhar para ocupar a cabeça.

Uma das receitas era o "pão delícia", iguaria presente nas festas de sua terra natal. Da cozinha do apartamento nasceu a Oxe Pãozinho, que hoje mantém duas lojas na capital paulista e chega a faturar R$ 300 mil por mês. Sustentado por 12 meses, esse patamar equivaleria a cerca de R$ 3,6 milhões — a receita mensal, porém, varia, segundo a fundadora.

Entre uma ponta e outra, Juliana precisou aprender a produzir em escala, atender empresas e vender um alimento conhecido pelos baianos a consumidores que nunca tinham ouvido falar dele. A saudade ajudou a encontrar os primeiros compradores. Para crescer, foi preciso ir além desse público.

“A gente precisa conquistar o público paulista, não adianta vender só para baiano”, diz Juliana Sena, fundadora da Oxe Pãozinho.

Como uma receita de casa virou uma empresa

A cozinha já tinha aparecido nos planos de Juliana antes da moda. Gastronomia era sua primeira opção de faculdade, mas os pais se opuseram por receio das perspectivas profissionais. Anos depois, com a carreira interrompida, ela voltou às receitas.

O pão delícia foi primeiro para uma rodada de testes entre primos baianos. Juliana queria saber se o produto estava bom ou se a saudade estava influenciando sua avaliação. Recebeu elogios e críticas que ajudaram a ajustar a receita antes de começar a vender.

O lançamento veio antes do planejamento: uma prima publicou o pão nas redes sociais e marcou o contato pessoal de Juliana. Três interessados apareceram. Ela ainda não tinha estrutura para receber os pedidos, mas criou a marca, comprou embalagens e começou a produzir.

No apartamento, fazia tudo sozinha. Batia a massa e ralava o queijo à mão, fotografava os produtos e cuidava das vendas. Uma batedeira de R$ 300, comprada com dinheiro da rescisão do emprego anterior, ajudou a reduzir o trabalho manual.

As recomendações trouxeram novos clientes, até que o espaço de casa se tornou insuficiente. Juliana alugou um imóvel para a produção e contratou o primeiro funcionário. A decisão aumentava as despesas quando o negócio ainda tinha pouco caixa, mas permitia produzir mais e separar a rotina doméstica da empresa.

“A maior parte dos investimentos que a gente fez, na hora, não fazia sentido financeiramente. A gente não tinha caixa para isso”, afirma Juliana.

A chegada de compradores corporativos exigiu outro avanço. Para fornecer a empresas, era necessário cumprir exigências sanitárias e de documentação. A empreendedora investiu R$ 40 mil na reforma de um espaço para estruturar a fábrica.

O negócio ganhava capacidade, mas ainda enfrentava uma dificuldade comercial: explicar o produto a quem não o conhecia.

Como um pão baiano passou a disputar espaço com brownies

A menor caixa da Oxe tinha 12 unidades. Para quem já conhecia o pão delícia, a quantidade fazia sentido. Para um consumidor diante de um alimento desconhecido, representava uma barreira à primeira compra.

Juliana percebia isso nas perguntas dos vizinhos da central de produção, instalada na Vila Olímpia. Eles viam as caixas saindo, queriam saber o que havia dentro e iam embora sem experimentar. Um espaço vazio no imóvel virou uma pequena loja, inaugurada em agosto de 2023, onde passou a ser possível comprar uma unidade.

A entrada no iFood ampliou essa mudança. O pãozinho deixava de depender apenas de encomendas e passava a disputar compras menores, feitas para consumo imediato. “Eu vou concorrer com cookie, eu vou concorrer com brownie, eu vou concorrer com a fatia de bolo”, diz Juliana.

Também foi necessário adaptar o cardápio. Juliana passou a combinar o pão baiano com sabores conhecidos do consumidor local. Um deles foi a carne louca, que se tornou um dos recheios mais vendidos da marca.

A escolha provocou estranhamento entre baianos acostumados à versão tradicional de queijo. Para Juliana, porém, a adaptação ajudava a ampliar o mercado: quem não tinha memória afetiva ligada ao produto precisava encontrar outros motivos para comprá-lo.

A unidade de Pinheiros levou essa estratégia para o café da manhã e os sanduíches. O pão delícia passou a ser servido com ovos mexidos e com catupiry na chapa, entre outras preparações. A proposta era inseri-lo em refeições que o cliente já fazia.

As duas lojas mantêm funções diferentes. A Vila Olímpia segue como loja de fábrica, com uma operação menor. Pinheiros oferece um cardápio mais amplo e espaço para apresentar novas formas de consumir o produto.

“Não, a gente quer que seja algo que vire uma rotina, que vire parte dessa rotina do paulista”, afirma Juliana.

Como crescer antes de abrir franquias

A loja de Pinheiros também funciona como uma porta de entrada para encomendas maiores. O cliente experimenta um sanduíche ou toma café e pode passar a considerar o pão delícia para uma reunião de trabalho ou uma festa.

É nesse mercado que Juliana concentra agora seus esforços. Em Salvador, o produto circula em casamentos, encontros familiares e eventos corporativos. A empreendedora quer ampliar esse hábito entre seus clientes em São Paulo, onde empresas já compram da Oxe.

“No final das contas, a gente quer atrair esse público que compra em quantidade”, diz a empresária.

Novas lojas continuam nos planos. A marca recebe pedidos para chegar a bairros e regiões como Mooca e Alphaville, inclusive de clientes que gostariam de consumir mais, mas esbarram no custo do frete.

Juliana também relata receber interessados em franquias. Antes de oferecer esse modelo, porém, quer ampliar a estrutura que abastecerá a rede.

A prioridade é investir em uma fábrica maior, concentrar a produção e organizar os processos. A expansão por franquias viria depois dessa etapa, com a operação preparada para fornecer às unidades e reproduzir o padrão dos produtos.

“Franquear, a gente precisa estar estruturando essa empresa internamente”, afirma Juliana. “Não só pessoas, a questão de processos acho que é muito importante.”