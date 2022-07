Lifetime reforça time de private bankers com ex-Itaú e inaugura sede em Campinas

Um dos principais escritórios de investimentos conectados ao ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), a paulistana Lifetime levou cinco dos principais nomes do mercado private do Itaú no interior paulista — e investe pesado para conquistar clientes na região.

Estão de chegada na Lifetime, na condição de sócios, Luiz Cardia, Henrique Fresneda, Sérgio Parreira, Roberto McCardell e Célio Delgado.

Nos últimos cinco anos, o time amealhou uma carteira de 13 bilhões de reais de clientes a partir de duas bases: em Campinas e em Ribeirão Preto, as duas maiores cidades do interior paulista.

A missão, agora, é replicar a fórmula na primeira filial da Lifetime no interior paulista, aberta numa região nobre de Campinas neste mês.

“A aquisição desses talentos é essencial para manter a linha de atendimento única e personalizada na Lifetime. São profissionais com grande experiência e trajetória que irão agregar muito aos investidores e clientes. Nesses novos tempos, em que o Mercado Financeiro 3.0 se destaca como uma nova fase, não é mais um funcionário que atende os clientes, são os sócios da empresa, o que cria um ambiente de atendimento mais completo e personalizado", diz Fernando Katsonis, CEO da Lifetime.

Os novos sócios têm mais de 20 anos de experiência acumulada no mercado financeiro — e estão na linha de frente da sofisticação da oferta de produtos financeiros a clientes do interior paulista.

Todos possuem extensa passagem pelo segmento private do Itaú e buscavam um espaço de autonomia para oferecer soluções completas para os investidores.

“Como sócio e compartilhando uma estrutura do porte da Lifetime, é meu dever entregar para os clientes mais que produtos, o objetivo é buscar soluções. Com uma carteira reduzido e atendimento personalizado, consigo atender empresários como pessoa física e jurídica, oferecendo um atendimento completo em corporate, mercado de capitais e emissões de dívidas, aliado ao time de planejamento patrimonial para acompanhar também a vida pessoal e familiar dos investidores", diz Célio Delgado, ex-itaú private banker com quase 20 anos de experiência.

“Atuo há 22 anos no segmento private. Vir para uma estrutura como a Lifetime e que tem um banco sólido como o BTG como parceiro, fez toda a diferença para eu apostar nesse novo desafio. Aqui temos a autonomia para atender o cliente de forma única. Acredito muito nesse modelo de negócio focado no customer centric, em que o relacionamento e interação com o cliente faz toda a diferença”, diz Roberto McCardell.

Desde 2021, a Lifetime iniciou um ativo plano de expansão, com o objetivo de atender mais regiões e ampliar a oferta de serviços private para grandes investidores e empresários. Com filiais em Belém, Campo Grande e Rio de Janeiro, o escritório espera chegar a até 200 funcionários até o fim de 2022 e mais cinco unidades.

Com 11 anos no mercado, a Lifetime foi fundada em 2011 como um escritório de agentes autônomos.

Ao passar dos anos e atendendo as necessidades dos clientes, foram criadas outras quatro empresas, buscando os melhores especialistas do mercado. Esse foi o início da oferta de um atendimento integral em mais de uma área de atuação, o que fez o negócio alcançar um novo patamar.

Assim, entre 2013 e 2018, foram fundadas a Lifetime Planejamento Patrimonial, a Lifetime Asset Management, Corporate e Câmbio, e duas filiais foram abertas, uma em Campo Grande e uma no Rio de Janeiro. A empresa tornou-se sócia do BTG Pactual há pouco mais de um ano e está presente em São Paulo e Campo Grande.

A Lifetime conta hoje com mais de 100 especialistas em investimentos, câmbio, renda fixa e variável, gestão de patrimônio e outros. A empresa, que já foi eleita o escritório de destaque em planejamento empresarial pelo BTG Pactual, ganhou em 2021 o prêmio de melhor assessoria de investimentos do banco.