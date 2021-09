Kraft Heinz anuncia compra da brasileira Hemmer

A Kraft Heinz anunciou nesta quinta-feira a compra da empresa brasileira de alimentos Hemmer por valor não revelado, ampliando sua plataforma internacional nas categorias de condimentos e molhos chamada "Taste Elevation" e em um apoio para sua estratégia de ampliação de presença em mercados emergentes.

A Hemmer foi criada há 106 anos e é sediada em Blumenau (SC) e a marca incrementa o portfólio da Kraft no segmento no país que conta também com Quero e Heinz.

A Hemmer vai se beneficiar da rede de distribuição e modelo de atendimento da Kraft Heinz no Brasil, incluindo o canal de atendimento a restaurantes e hoteis "que está crescendo rapidamente", afirmou a Kraft em comunicado à imprensa.

O negócio ainda precisa de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).