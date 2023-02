Johnson's lança linha infantil para cabelos crespos; campanha estreia no intervalo do BBB23

A Johnson's, marca de cuidados com bebês e crianças da Johnson & Johnson, lança nesta quinta-feira, 2, durante o intervalo do Big Brother Brasil (BBB23) a campanha Blackinho Poderoso, que divulga sua nova linha de produtos pensada para cabelos crespos de curvatura 3B a 4C.

Com três novos produtos e diversas ativações, a marca acredita que a nova campanha pode mudar o início da história de muitas crianças de cabelos crespos por meio da construção de um olhar de empoderamento e cuidado.

"Toda criança merece contar com uma linha específica para si, que respeite as suas individualidades e, como marca, temos o compromisso de atender às expectativas dos nossos consumidores e ir além, reforçar a autoestima e autoaceitação. O lançamento da linha 'Blackinho Poderoso' é o pontapé inicial para amplificarmos essa discussão", diz Bertha Fernandes Kowalczyk, gerente das marcas de cuidados infantis da Johnson & Johnson Consumer Health.

Para a criação da linha Blackinho Poderoso, a Johnson's se aprofundou por mais de dois anos em estudos e pesquisas que foram desenvolvidos especialmente para crianças com fios de curvatura entre 3B e 4C.

Toda a linha de produtos é resultado da cocriação com mais de 4 mil consumidores e de muita escuta e estudo em parceria com consultorias especializadas. Durante esse período, a marca realizou entrevistas com cabeleireiros, especialistas e pais e mães de crianças entre 3 e 6 anos, que apontaram o desejo de que os cabelos das crianças fiquem hidratados, leves e soltinhos.

“Como mulher negra, olhei para essa campanha com muito carinho e animação, porque, apesar de jovem, esse é um universo que não fez parte da minha infância. Poder trabalhar a autoestima das crianças é um grande sonho realizado. Estamos construindo e validando esse caminho, no qual elas se reconhecem e sentem orgulho do cabelo crespo e isso traz toda uma resinificação para a gente como povo preto”, diz Hanna Batista, Diretora de Cena.

Ação com influenciadores

Além de um jingle, a campanha vai contar com uma trend com coreografia e convidou alguns influenciadores, entre eles Andressa Reis, Bill Reis, David Junior, Dani Lima, Duda Crespinha, Emanuelly Carvalho e Giovanna Ewbank, para gerar engajamento nas redes sociais e amplificar a importância desse cuidado que vai reverberar em orgulho de pertencer e de carregar uma coroa em forma de cabelo.