iPhone por R$ 4 mil? Veja como aproveitar cashback na Black Friday

Na disputa pela atenção dos clientes, já não basta oferecer descontos e promoções: os marketplaces apelaram ao cashback – que devolve parte do dinheiro gasto – ainda mais generoso na Black Friday. É o caso da plataforma do Banco Next, por exemplo, que garante o retorno de 25% dos valores, mais os benefícios já aplicados pelos vendedores (que oferecem descontos de até 35%).

iPhone 11

O smartphone iPhone 11 256 GB, na cor branca, é vendido a 5.889 reais à vista – enquanto o valor original era 7.199 reais. Também há a possibilidade de parcelar em até 12 vezes de 491,58 reais sem juros. Em ambos os casos, o cliente recebe 1.474,75 reais em dinheiro, na conta corrente, assim que o pagamento for aprovado;

Samsung S21

O smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128 GB, com 8 GB de RAM, é vendido a 4.299 reais à vista – enquanto o valor original era 5.999 reais. Também há a possibilidade de parcelar em até 12 vezes de 358,25 reais sem juros. Em ambos os casos, o cliente recebe 1.074,75 reais em dinheiro, na conta corrente, assim que o pagamento for aprovado;

Nintendo Switch

O console Nintendo Switch 32GB + Controle Joy-Con, na cor cinza, é vendido a 2.299 reais à vista – enquanto o valor original era 2.899 reais. Também há a possibilidade de parcelar em até 12 vezes de 191,58 reais sem juros. Em ambos os casos, o cliente recebe 574,75 reais em dinheiro, na conta corrente, assim que o pagamento for aprovado;

Apple Watch

O smartwatch Apple Watch Series 3 GPS 38mm, com caixa cinza espacial de alumínio e pulseira esportiva preta, é vendido a 1.599 reais à vista – enquanto o valor original era 1.999 reais. Também há a possibilidade de parcelar em até 12 vezes de 133,33 reais sem juros. Em ambos os casos, o cliente recebe 400 reais em dinheiro, na conta corrente, assim que o pagamento for aprovado;

Aspirador robô Samsung

O aspirador robô Samsung Powerbot VR7200 Inteligente Bivolt 130W é vendido a 4.499,90 reais à vista – enquanto o valor original era 4.799,90 reais. Também há a possibilidade de parcelar em até 12 vezes de 374,99 reais sem juros. Em ambos os casos, o cliente recebe 1.124,97 reais em dinheiro, na conta corrente, assim que o pagamento for aprovado.

Essas condições são válidas somente para as compras realizadas nesta sexta-feira, 26, ou conforme a disponibilidade de estoque de cada varejista na plataforma de vendas do Banco Next. Por sua vez, o cashback de 25% também estará disponível por tempo limitado (e pode acabar antes do prazo). Nos demais dias, os clientes recebem o reembolso fixo de 10% do valor das compras.

Promoções de marketplaces dos bancos

O Banco Next não é o único a apelar ao cashback para atrair clientes às suas plataformas de vendas: o Banco Inter reembolsa 13% do valor das compras e oferece produtos com descontos de até 70%. Já o C6 Bank tem promoções com até 20% de desconto e retorna 5 pontos no programa próprio a cada 1 dólar gasto no cartão. No Original, há descontos de 20% e cashback de 10%.

