I’m green™ bio-based: plástico renovável da Braskem foi apenas o começo

Há uma década, a Braskem – maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas, e líder na produção de polipropileno nos Estados Unidos – lançava a marca I’m green™, que teve como marco a apresentação ao mercado do polietileno renovável. “A nova linha surgiu de estudos para a geração de produtos que, ao invés de utilizarem matéria-prima fóssil, como petróleo e gás natural, fossem feitos do etanol, dada a condição privilegiada do Brasil como produtor de cana-de-açúcar”, explica Edison Terra, vice-presidente da unidade de Olefinas e Poliolefinas América do Sul na Braskem.

Produzida da cana-de-açúcar, uma fonte renovável, a resina se sobressai também por conta de outra característica: sua capacidade de capturar gás carbônico durante o processo produtivo. A Braskem conseguiu, na última década, evitar a emissão de 5,54 milhões de toneladas de CO2. O volume equivale a mais de um ano de emissões de veículos de passeio em uma cidade com as proporções de São Paulo.

Além de contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, o polietileno renovável sai na frente por sua versatilidade. “Tudo o que se faz hoje com o polietileno fóssil pode ser feito com os produtos da linha I´m greenTM bio-based”, destaca Terra. O executivo também explica que, ao contrário de outros biopolímeros, que exigem um processo produtivo exclusivo, a solução da empresa é drop-in, ou seja, não requer investimentos em novos equipamentos. “A substituição é imediata”, diz ele.

Demanda crescente

O fato é que, diante dos esforços dos governos para reduzir os gases de efeito estufa e a busca das empresas por produtos cada vez mais sustentáveis, a Braskem se tornou, ao longo dos anos, uma grande aliada das indústrias. Hoje, o portfólio de resinas renováveis da empresa é exportado para mais de 30 países e utilizado em produtos de mais de 250 grandes marcas, como Allbirds, Natura, Grupo Boticário e Tetra Pak.

O aumento da demanda motivou a Braskem a anunciar, neste ano, um investimento de 61 milhões de dólares em sua unidade industrial de Triunfo para aumentar a produção de eteno renovável, matéria-prima utilizada para a produção de resinas renováveis. Com isso, a capacidade da planta passará de 200.000 toneladas para 260.000 toneladas anuais até o final de 2022.

A família cresceu

A expansão da produção de polietileno renovável vem acompanhada da evolução do portfólio I’m green™, que passou a contar com produtos feitos de plásticos pós-consumo. Hoje, além da linha I´m greenTM bio-based (com produtos feitos de cana-de-açúcar), a marca tem outras duas linhas: o I´m greenTM recycled, desenvolvido à base de plástico reciclado, e o I´m greenTM bio-based & recycled, que traz produtos não só renováveis como também reciclados. A meta da Braskem é que 100% das embalagens de plástico sejam reutilizadas, recicladas ou recuperadas até 2040. Para alcançar a meta, a empresa prevê, entre outras iniciativas, desenvolver novas tecnologias para melhorar a cadeia da reciclagem, apoiar a melhor gestão de resíduos, principalmente nos mares, e incentivar a conscientização de consumidores.

Para Terra, uma coisa é certa: não dá para fazer inovação sem pensar em sustentabilidade. “Além de atender os acionistas, as empresas precisam cada vez mais atender requisitos sociais, ambientais e de governança”, diz o executivo. “O aumento da conscientização dos indivíduos reflete nas empresas – e elas sabem que não podem colocar sua reputação em risco”.

