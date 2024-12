Valuation em expansão: Grupo Acelerador vale R$ 729 milhões após venda de fatia

O Grupo Acelerador, empresa de educação empresarial e mentoria liderada por Marcus Marques e sua esposa Aline, atingiu 729 milhões de reais em valuation após uma nova rodada de venda de participação societária.

Valuation é o termo usado para calcular o valor de mercado de uma empresa, geralmente baseado em projeções de lucro futuro, ativos e desempenho.

No caso do Grupo Acelerador, que é focado em mentoria a pequenas e médias empresas, o valor foi estimado com base em nove vezes o lucro operacional projetado, o Ebitda, de 81 milhões de reais para 2024.

A operação envolveu investidores do programa Giants, uma comunidade de empresários que pagam entre 229 mil e 400 mil reais anuais para acessar imersões, mentorias e treinamentos exclusivos.

A rodada foi conduzida pela XR Advisor, uma consultoria especializada em investimentos de empresas fechadas, que atua em processos de fusões, aquisições e captação de recursos.

A porcentagem de participação vendida não foi revelada, mas o valuation atual representa um salto significativo em relação à primeira rodada, realizada há cerca de um ano, quando a empresa foi avaliada em 450 milhões de reais. Em 12 meses, a alta foi de 62%.

O modelo Giants e a venda de equity

Criado por Marcus Marques, fundador e CEO do Grupo Acelerador, o programa Giants reúne mais de 700 membros ativos e oferece treinamentos, eventos e consultoria para empresários.

O diferencial da iniciativa é permitir que os próprios clientes, que já participam do programa, se tornem investidores do grupo.

Nesta segunda rodada de investimentos, todas as cotas foram rapidamente adquiridas, reforçando o interesse no modelo.

Segundo Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisor, o sucesso das rodadas reflete a confiança no potencial do Grupo Acelerador.

"O interesse dos clientes comprova a força da empresa no mercado e o alinhamento com seu público", afirma.

O crescimento do Grupo Acelerador tem sido impulsionado pela combinação de educação prática com a criação de uma rede de relacionamento entre empresários.

Para os membros do programa Giants, os benefícios incluem treinamentos para equipes, eventos de imersão e participação em encontros voltados para troca de experiências.

Planos para 2025: expansão e novos produtos

Para sustentar o crescimento e avançar rumo à meta de 1 bilhão de reais em valuation, o Grupo Acelerador pretende ampliar suas operações.

As principais iniciativas incluem:

Expansão internacional, com programas e eventos fora do Brasil.

Realização de workshops e eventos em mais de 50 cidades brasileiras.

Lançamento de uma plataforma digital, voltada para empresas de todas as regiões do país.

Aquisição de novas empresas, que possam complementar os serviços oferecidos.

Parcerias com profissionais e talentos-chave, para fortalecer a estrutura interna da empresa.

Marcus Marques, fundador do grupo e uma das principais referências nas redes sociais no tema empreendedorismo, destaca que, apesar dos números, o foco principal é o impacto gerado nas empresas atendidas.

“Nosso objetivo é melhorar a gestão das empresas e ajudar no crescimento delas. O resultado financeiro é consequência dessa entrega”, afirma.

De cliente a acionista

Transformar clientes em investidores é uma estratégia pouco comum no Brasil, mas que tem funcionado para o Grupo Acelerador.

O modelo reforça o vínculo com seus clientes mais engajados e facilita a captação de recursos de forma ágil.

“Nossos próprios clientes se tornaram acionistas porque acreditam no potencial de crescimento do negócio. Esse movimento nos aproxima da meta de 1 bilhão de reais em valuation”, afirma Marques.

Quem é Marcus Marques

Marques vem de uma família de empreendedores. Nascido em Doverlândia, município a 400 quilômetros a oeste de Goiânia, Marques é filho do administrador José Roberto Marques, um dos pioneiros no Brasil do coaching.

Em 2005, aos 17 anos, Marcus foi emancipado pela família para abrir o primeiro CNPJ no seu nome com o pai porque o nome da família estava sujo na ocasião.

De lá até 2019, Marcus foi sócio do pai no Instituto Brasileiro do Coaching, um dos principais do país em cursos e mentorias dedicados ao tema.

Há quatro anos, ele abriu mão da sociedade com o pai, mesmo com um pro labore de 150.000 reais por mês e 3 milhões de reais em distribuição de lucros.

No ano seguinte, e já em meio à pandemia, ele começou o Grupo Acelerador em sociedade com a esposa Aline Marques e com uma única funcionária.

Do embrião até agora, o crescimento foi exponencial. De 4 milhões de reais em 2020, as receitas aumentaram para 30 milhões no ano seguinte. Em 2022, as receitas cresceram para 76 milhões de reais.

Por três anos consecutivos, o Grupo Acelerador foi destaque no ranking Negócios em Expansão, ranking da EXAME para as empresas emergentes com as maiores taxas de crescimento no no Brasil.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.