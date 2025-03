Fortuna de Trump dobra em um ano e chega a US$ 5,1 bilhões

Donald Trump mais que dobrou sua fortuna em apenas um ano, atingindo a marca de US$ 5,1 bilhões em março de 2025, segundo estimativas da Forbes. O salto financeiro está diretamente ligado à valorização de suas ações em empresas de tecnologia, às receitas obtidas com ativos digitais e ao desempenho de sua marca pessoal.

A maior fatia do patrimônio do presidente vem da Trump Media and Technology Group, avaliada em US$ 2,6 bilhões. Apesar de ter registrado receita de apenas US$ 3,6 milhões e prejuízo de US$ 401 milhões em 2024 , a empresa continua sendo negociada com valores elevados por investidores fiéis ao presidente.

Outro destaque são os ativos líquidos, estimados em US$ 770 milhões. O volume inclui o lucro com a venda de criptomoedas e recursos obtidos com a venda de um hotel em Washington, além do refinanciamento de imóveis.

O setor imobiliário ainda representa parte significativa da fortuna. Trump mantém participações em prédios comerciais e residenciais, hotéis e clubes de golfe.

Ao todo, os investimentos em imóveis somam cerca de US$ 1,1 bilhão em valor líquido , mesmo com alguns ativos enfrentando dificuldades financeiras, como o prédio 40 Wall Street, avaliado em US$ -33 milhões após dívidas.

Golfe, marcas e problemas legais também impactam a fortuna

Fora do mercado imobiliário, os clubes de golfe e resorts de Trump nos Estados Unidos e na Europa estão avaliados em US$ 1,1 bilhão. O Mar-a-Lago, por exemplo, representa sozinho US$ 368 milhões do patrimônio líquido, beneficiando-se do aumento de visitantes desde que Trump voltou à presidência.

Trump também mantém negócios com licenciamento de marca, com valor estimado em US$ 104 milhões, além de possuir uma aeronave e um helicóptero, juntos avaliados em US$ 12 milhões.

Apesar dos ganhos, os desafios permanecem. O presidente enfrenta cerca de US$ 590 milhões em dívidas legais, referentes a processos em curso no estado de Nova York . Essas ações ainda estão em julgamento, e os valores podem crescer com os juros.

Mesmo com passivos relevantes, os dados de março de 2025 consolidam uma reviravolta econômica para Donald Trump. O portfólio diversificado e o poder de mobilização da sua base têm sido decisivos para manter — e ampliar — seu império financeiro.