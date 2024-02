Plano de expansão da rede de academias Allp Fit prevê 100 unidades em 2024

Até o fim deste ano, a rede de academias Allp Fit, do empresário Anderson Franco, um dos mais proeminentes e disruptivos do país, deve atingir 100 unidades inauguradas. Para o expressivo projeto de expansão, o empreendedor mineiro deve investir mais de R$ 500 milhões ao longo de 2024.

Os planos consideram principalmente praças do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com foco estratégico em bairros de classes B, C e D, mais alinhados ao perfil do público-alvo e ainda carentes de espaços fitness, de lazer, saúde e qualidade de vida.

Criada com o conceito proprietário Top do All (“o melhor para todos”), desenvolvido por Franco, a Allp Fit inaugura um novo modelo de academia: mais completa, com infraestrutura de alto padrão e foco em desempenho, mas com preços menores ou tão competitivos quanto os praticados por redes low cost, que ficaram conhecidas apenas pelo baixo custo.

“Nos últimos anos, acompanhamos a popularização e o maior interesse do brasileiro por saúde, beleza e bem-estar, o que criou um mercado consumidor gigantesco e ávido por novidades”, diz Franco. Ao mesmo tempo, segundo ele, o segmento sofreu uma depreciação em termos de reputação e qualidade. “Enxergamos, então, uma lacuna para inserir um melhor negócio para toda a cadeia fitness.”

Modelo único no país

Muito além dos treinos convencionais, a rede oferece uma experiência 360 graus de saúde e bem-estar, com uma série de recursos para enriquecer a jornada do aluno.

Isso inclui, por exemplo, treinos personalizados, equipamentos de ponta, ambiente sofisticado, coach de performance, avaliações físicas e nutricionais e diferenciais como espaço kids, sala vip com coworking, área de alongamento, aulas guiadas para alívio de dores (Calm Space), sauna, cadeiras de massagem, pré-treino e pós-treino diários, bronzeamento e hidromassagem, entre outros diferenciais.

Fora da curva: proposta da Allp Fit mostra que é possível associar alta performance esportiva a preços reduzidos (Allpfit/Divulgação)

A inovação vai além das academias físicas. A Allp Fit lançou recentemente o Allp Home, um aplicativo de saúde e rotina com assinaturas a partir de apenas 0,99 centavos.

Com ele, o conceito Top to All é levado a qualquer lugar do mundo por meio de uma série de conteúdos que incluem desde treinos em casa até orientações nutricionais, conforme o objetivo do aluno.

Opção imbatível para o consumidor

Com formato inovador e planos que vão do econômico ao premium, com preços a partir de R$ 89,90, Allp Fit pretende ser a rede mais completa, inclusiva e competitiva do país, tornando-se uma referência no segmento fitness em 2024.

O objetivo é conquistar o aluno sendo uma opção de valor incomparável, que reúne infraestrutura excepcional, tecnologia, variedade de atividades, valor acessível e flexibilidade (a rede não pratica planos exclusivamente anuais ou aplica multas por desligamento, por exemplo).

“Queremos provar que há espaço para um modelo mais evoluído de serviços fitness, suportado por apoio integral, físico e digital, criando um ecossistema dirigido para a performance dos usuários, com muitos diferenciais e complementos, independentemente de sua condição física, idade e perfil”, ressalta o empresário.

Oportunidade para empreendedores e investidores

Se para o aluno a Allp Fit é um ótimo negócio, é também bastante atrativo para quem quer empreender no segmento e investidores que buscam expandir o portfólio.

Com uma taxa de franquia de R$ 100 mil, garante um breakeven em 1,5 mil alunos, retorno do investimento estimado entre 24 e 36 meses e margem de lucro em torno dos 30%.

A franquia oferece também aportes de obras imediatos e em intervalos de 30 e 60 dias, com a obra pronta dentro de 90 dias, um período de carência na locação por outros 90, além de suporte técnico ao franqueado em todos os estágios do projeto.

“O franqueado conta com suporte total: busca de imóveis, seleção de equipamentos, projeto arquitetônico, treinamentos, sistema de gestão, motor de recorrência, apoio do marketing com agência própria, sistema de BI, auxílio fiscal e jurídico, assessoria semanal, compra coletiva para redução de custos e apoio com o fluxo de obra”, lista Mirajane Gatto, gerente-geral da Allp Fit.

Solidez e segurança do negócio

No ano passado, com R$ 100 milhões em investimento, a rede somou 20 unidades em funcionamento, 16 em implantação, mais de 50 praças reservadas e 60 mil alunos atendidos, encerrando 2023 com faturamento de R$ 40 milhões.

Neste ano, com um investimento cinco vezes maior e o negócio consolidado, a expectativa é atingir R$ 220 milhões em faturamento e chegar à meta de 100 unidades. Segundo Gatto, a confiança do franqueado é o que vai impulsionar o ritmo acelerado de expansão.

“A Allp Fit faz parte de um pool de empresas realmente sólido, liderado pelo grupo investidor de Anderson Franco, com um capital suportado bastante relevante e uma diversidade grande de negócios”, salienta. “Essa segurança cria grandes possibilidades de crescimento para novos associados, franqueados e para parceiros de negócio que desejam explorar o universo fitness de um modo novo”, reforça.

Para mais informações sobre franquia e investimento, os interessados devem entrar em contato pelo site da Allp Fit.