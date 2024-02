Loja pop-up da Lacoste em Trancoso conecta a marca com o verão brasileiro

Referência em elegância e casualidade, a Lacoste resolveu estreitar os laços com o verão brasileiro. Desde o mês passado, a marca mantém em um dos destinos mais badalados do país — Trancoso, na Bahia — uma loja pop-up que celebra a estação mais aguardada do ano.

É a primeira vez que a grife francesa se conecta com os consumidores brasileiros no verão e num cenário altamente aspiracional e relevante para o mundo da moda. “Sem deixar de lado a herança da Lacoste, seguimos usando a criatividade para vestir com o croco as diferentes comunidades nesta estação por todo o país, em especial em uma região que representa tão bem o verão como a Bahia’’, afirma Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para América Latina.

Além de Trancoso, só outra cidade já abrigou uma loja pop-up da Lacoste no verão: a fervilhante Ibiza, na Espanha. “Ambas as localidades são muito procuradas no verão, geram desejo e definem tendências”, acrescenta Zannoni. “A escolha de Trancoso como destino de uma pop-up store de verão demonstra a relevância do Brasil para a Lacoste a nível global. E faz parte da visão estratégica regional da marca, que eleva seu nível e exalta o público brasileiro”.

Onde fica a pop-up da Lacoste

Na Rua Carlos Parracho, 110, no centro de Trancoso, a pop-up baiana aposta, principalmente, em peças com tecidos leves como o linho — como convém ao verão — e em opções coloridas. Lá você irá encontrar uma curadoria das mais novas coleções da Lacoste — repletas de itens femininos, masculinos e para crianças — e seleções de roupas esportivas, calçados, artigos de couro e acessórios como bonés, indispensáveis quando o sol está a toda. Em resumo, as araras estão cheias de opções que combinam com a atmosfera encantadora de Trancoso.

Como era de imaginar, a pop-up se converteu em uma atração à parte em Trancoso. Com ambientação arrojada e acolhedora, a loja presta tributo à cultura local — as peças e os móveis que decoram o espaço foram produzidos por artesãos e designers da cidade.

Pop-up da Lacoste em Trancoso, na Bahia: loja celebra a estação mais aguardada do ano. (Lacoste/Divulgação)

Prepare-se para uma imersão no lifestyle da Lacoste. Os ambientes, em tons pastel, convidam os visitantes a olhar com atenção cada peça exposta. Um dos cantos mais disputados reúne bonés e camisetas, além de um providencial sofá.

Tributo à cultura de Trancoso

Com funcionamento de segunda a segunda, das 16h às 22h, a pop-up também promove atividades culturais e esportivas. A cada semana, o espaço serve de palco para eventos disputados. A charmosa área a céu aberto, por exemplo, já abrigou Sunsets Sessions e workshops de cerâmica conduzidos por especialistas locais.

“O nosso objetivo foi construir algo completamente novo e disruptivo”, diz Olivier Dupuy, general manager Brasil da Lacoste, ao resumir o projeto da pop-up. “A ideia não é apresentar uma gama extensa de produtos, e sim levar uma seleção especial que conte sobre a nossa herança, em soma com a história local. Além disso, o espaço foi construído para ser mais que uma loja, foi feito para se tornar um ponto de encontros e trocas. Queremos acompanhar nossos clientes em todos os lugares.”

Esporte e gastronomia

O catering do espaço está a cargo do bar e bistrô Muru, que criou, em homenagem à grife, o “croco drink”. E a Lacoste também se aliou ao Alma Ninho, o restaurante da chef Morena Leite, cuja trajetória se confunde com Trancoso. Em um jantar dedicado à marca, a cozinheira serviu salada de mamão papaia verde com camarão; ceviche de peixe com coco; bolinho de arroz negro com frutos do mar; e ravioli de tapioca com lula e ragu de tomates; entre outros pratos do tipo. “A gente quer celebrar o verão Lacoste”, disse a chef, toda vestida com peças da grife, em um vídeo publicado no Instagram do Alma Ninho.

Como a marca se confunde com esporte, atividades que convidam os visitantes a se movimentarem não poderiam faltar na programação da pop-up. Aos sábados e domingos, a loja promove clínicas de beach tennis na escola de esportes praianos Bora — a atleta Sophia Chow chegou a participar de algumas — e aulas de golfe no clube Terravista.

A Lacoste também estreitou laços com o hotel Fasano local. Na Praia de Itapororoca, foi projetado por Isay Weinfeld, um dos arquitetos mais cultuados do país, e dispõe de 40 bangalôs espalhados por um terreno de 300 hectares, quase o dobro do Parque do Ibirapuera. Nesse cenário deslumbrante, a Lacoste está promovendo aulas de ioga. E assim a marca festeja – e entretém o público – que vai a Trancoso curtir o clima praiano.