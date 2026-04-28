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EXCLUSIVA: Os planos da The Best Açaí para aumentar faturamento e dominar os EUA

Rede quer chegar a R$ 1,5 bilhão em 2026, abrir 300 franquias e validar modelo nos Estados Unidos.

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h27.

A brasileira The Best Açaí, depois de atingir R$ 1 bilhão em faturamento em 2025, agora quer chegar a R$ 1,5 bilhão em 2026 — e avançar na expansão internacional com foco nos Estados Unidos.

O plano da empresa combina aumento de eficiência nas unidades já existentes, expansão da base de franquias e adaptação do modelo para novos mercados. A The Best Açaí também intensifica investimentos em portfólio e canais de venda, com o objetivo de ampliar a frequência de consumo e sustentar o ritmo de crescimento.

“Ultrapassar R$ 1 bilhão foi um marco importante para nós, mas este número também nos dá confiança para ampliar nossa estrutura e sustentar o próximo ciclo de crescimento”, diz Sérgio Kendy, sócio-fundador e CEO da empresa, em entrevista exclusiva à EXAME.

A trajetória da rede está baseada em um modelo de operação padronizado, com alta capacidade de replicação. A combinação entre preço acessível, variedade e experiência de consumo, para Kendy, contribui para aumentar a recorrência e consolidar a base de clientes.

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“Nosso modelo é altamente escalável e, junto com a expansão rápida, sustenta o crescimento”, diz Kendy.

Ao mesmo tempo, a companhia afirma que tenta capturar movimentos de consumo e adaptar sua oferta a diferentes ocasiões, com campanhas sazonais e lançamentos alinhados ao comportamento do cliente. “É um produto com bom custo-benefício e qualidade, o que amplia o acesso e aumenta a frequência de compra”, diz.

Expansão e franquias

A expansão territorial segue como um dos principais pilares da estratégia. A rede ultrapassou 800 unidades em operação no Brasil e Paraguai e pretende chegar a mil lojas até o fim de 2026.

O crescimento será impulsionado pela comercialização de cerca de 300 novas franquias, com foco na ampliação da capilaridade e ganho de escala em regiões já atendidas.

“Estamos intensificando o modelo de franquias, principalmente dentro da nossa própria base de franqueados. Quando a operação performa bem, o movimento natural é o franqueado abrir novas unidades”, diz.

A priorização de franqueados já integrados ao sistema reduz riscos operacionais e aumenta a previsibilidade da expansão. A lógica é baseada na replicação de unidades por operadores que já conhecem o modelo.

O formato também se destaca pela simplicidade operacional e pelo retorno sobre investimento. Em alguns casos, o prazo de retorno ocorre em menos de 14 meses, abaixo da média do setor, que pode chegar a 48 meses.

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Eficiência e novas alavancas

Mais do que abrir novas lojas, a companhia aposta no aumento de produtividade das unidades existentes. O crescimento projetado para 2026 está ancorado na elevação das vendas por loja e no ganho de eficiência operacional.

“O crescimento vem principalmente de same-store sales, com mais vendas por unidade”, diz Kendy.

Assim, o delivery ganha relevância como canal complementar, ampliando o acesso ao consumidor sem a necessidade de expansão física no mesmo ritmo.

“Ele amplia os canais de consumo e contribui diretamente para o faturamento”, diz.

A estratégia também inclui ampliação de portfólio, com novos produtos e ativações comerciais que aumentam a frequência de consumo e expandem o uso da marca para além dos momentos tradicionais.

“Queremos aumentar as ocasiões de consumo e expandir o uso da marca”, diz.

Estados Unidos como validação global

A internacionalização representa o próximo ciclo de crescimento. A empresa iniciou sua presença fora do Brasil pelo Paraguai e agora concentra esforços nos Estados Unidos, considerados um mercado-chave para validação do modelo.

A abertura do primeiro escritório na Flórida faz parte dessa estratégia, ao posicionar a marca em uma região com maior aderência ao produto e presença de consumidores familiarizados com o açaí.

“Os Estados Unidos são o principal mercado para validar nosso modelo de negócio”, diz Kendy.

O avanço no país envolve adaptações operacionais, regulatórias e de portfólio. As exigências sanitárias são mais rigorosas e impactam diretamente o tempo de implantação das unidades.

“O prazo de abertura de uma unidade pode chegar a nove meses por conta das exigências locais”, afirma.

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Além disso, o posicionamento do produto também é ajustado ao mercado. Nos Estados Unidos, o açaí é mais associado ao conceito de health food, o que exige adequações na oferta e na experiência.

“Nos Estados Unidos, o açaí é mais associado a health food, o que exige adaptações de posicionamento”, diz.

Riscos e variáveis externas

Apesar do ritmo de crescimento, a companhia aponta desafios relevantes para atingir a meta de R$ 1,5 bilhão. O principal deles está no cenário macroeconômico.

“Inflação e aumento de custos impactam o preço final e podem reduzir o volume de vendas”, diz Kendy.

A expansão acelerada também exige manutenção da qualidade operacional em larga escala, especialmente com a abertura de centenas de novas unidades em curto período.

“Manter a padronização com crescimento de cerca de 300 unidades por ano é um desafio relevante”, diz.

Fatores climáticos também entram no radar, com impacto direto no consumo de produtos gelados.

“Eventos como El Niño e La Niña impactam diretamente o consumo, podendo favorecer ou prejudicar as vendas ao longo do ano”, diz.

Mercado em expansão

O mercado de açaí no Brasil segue em crescimento, com projeção anual entre 6% e 8% até 2027. Segundo a empresa, seu avanço sobe em ritmo superior ao da categoria.

“Crescemos cerca de dez vezes acima da média do mercado”, afirma Kendy.

A estratégia permanece concentrada no core do negócio, sem diversificação para outras categorias fora do segmento de açaí e produtos gelados.

“Existe muito espaço para crescer dentro do nosso segmento, com novas combinações e produtos”, diz.

A leitura da companhia é de que o crescimento do setor favorece a expansão, mas o diferencial está na execução e na capacidade de capturar demanda de forma mais eficiente.

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