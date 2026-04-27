Chilli Beans tem 50 lojas na escala 5x2: 'O formato brilha os olhos da geração Z', diz Caito Maia

O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (22/04). Nas próximas etapas, o texto passa por uma comissão especial e pelo Plenário da Câmara.

Apesar da mudança não ter sido oficializada, algumas empresas já vêm adotando a escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descansos, como é o caso da Chilli Beans.

No Choque de Gestão, veiculado em outubro de 2025, o empresário Caito Maia revela que adotar a escala 5x2 é o segredo para a aumentar a retenção da geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010.

“Quando você fala para essa nova geração que ela vai ter dois dias de folga e trabalhar cinco, é a única coisa que faz o olho dele brilhar”, diz Maia.

Menos rotatividade, mais estabilidade

Ele conta que a escala já estava sendo adotada em 50 lojas. Segundo ele, o faturamento não mudou, as despesas aumentaram e, em alguns casos, houve a necessidade de contratação de mais uma pessoa.

Mas a mudança trouxe uma mudança importante para o setor: a maior retenção dos colaboradores. “Mudou o jogo”, afirma.

A diminuição da rotatividade facilita o dia a dia do negócio com menos trabalho para contratação.

“Deve reduzir o desgaste da rotatividade, contrata e remonta a equipe de novo”, concorda Patrícia Lira, fundadora da Norah Acessórios, que participou do episódio do reality ao lado de Maia.

Confira a participação completa: