Ex-executivo lança marca de molho e projeta faturamento de US$ 180 mil

Aos 54 anos, Colby Mancasola decidiu transformar sua frustração com potes de pimenta calabresa em uma oportunidade de negócio.

Ex-diretor sênior de estratégia digital e insights em uma marca de luxo para casa, ele lançou em fevereiro de 2025, via Kickstarter, a MOTO, uma marca de molho picante de pimenta calabresa em frasco squeeze.

O objetivo era facilitar o uso de um condimento adorado, mas inconveniente. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

A campanha arrecadou US$ 12 mil, o suficiente para tirar a ideia do papel e, principalmente, validar o produto no mercado.

Agora, menos de um ano depois, o negócio já está presente em mais de 30 estados nos EUA e Mancasola projeta receita entre US$ 120 mil e US$ 180 mil em 2026, consolidando sua operação como um exemplo real de como transformar um projeto pessoal em uma empresa financeiramente viável. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Estrutura enxuta, operação consciente e reinvestimento total

Mancasola iniciou a MOTO sozinho: ele testou receitas, cuidou da embalagem, cumpriu exigências legais e organizou toda a cadeia de produção com recursos próprios. Como estratégia de viabilidade financeira, reinvestiu 100% do faturamento inicial no crescimento da marca e manteve o controle rígido sobre custos e margem.

Esse modelo, de crescimento orgânico e sem capital externo, preservou a autonomia estratégica do negócio, evitando a dependência de investidores e permitindo decisões mais alinhadas ao posicionamento de marca.

Plataformas como Faire e Airgoods ajudaram a expandir a presença no varejo especializado, mesmo com margens menores que no modelo direto ao consumidor (DTC).

O olhar corporativo aplicado à gestão de um negócio independente

A trajetória profissional de Mancasola no ambiente corporativo moldou sua abordagem.

Com experiência em análise de dados e insights estratégicos, ele aplicou o conhecimento em branding, posicionamento e leitura de mercado para transformar o MOTO em um produto com valor agregado, propósito e diferenciação clara.

Seu histórico também influenciou a forma disciplinada com que lida com metas financeiras e planejamento de crescimento.

Para 2026, seus planos incluem conquistar distribuidores regionais na Costa Oeste dos EUA, expandir a operação direta ao consumidor em eventos e feiras e retirar a sede da empresa de sua própria casa, tudo com base em um modelo sustentável, escalável e financeiramente equilibrado.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.