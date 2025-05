Nova lei da cidadania italiana é aprovada: entenda o que muda para quem sonha em trabalhar na Itália

Se você sonha em construir uma carreira na Itália com base na cidadania herdada de antepassados italianos, é hora de rever os planos. O Senado italiano aprovou nesta quarta-feira, 15, a nova lei que altera as regras para concessão da cidadania por descendência, com impacto direto para brasileiros. A norma encerra o reconhecimento automático da chamada cittadinanza per sangue para bisnetos, trinetos e gerações posteriores, o que muda drasticamente o cenário para quem planejava trabalhar ou estudar legalmente na Europa.

A nova legislação, que entra em vigor no próximo dia 27 de maio, restringe o direito de cidadania apenas a filhos e netos diretos de italianos nascidos na Itália — eliminando, na prática, o acesso via consulado ou residência na Itália para a maioria dos brasileiros que estavam na fila ou em processo.

“A cidadania por via administrativa, como conhecíamos, acabou. Isso atinge diretamente milhares de brasileiros que buscavam a cidadania como porta de entrada para uma carreira internacional”, afirma Luiz Scarpelli, advogado especialista em cidadania italiana e mestre em Direito pela Università Sapienza di Roma.

Segundo Scarpelli, todas as emendas favoráveis aos descendentes brasileiros foram rejeitadas durante o debate parlamentar. A votação teve maioria esmagadora: 75% dos senadores votaram a favor da mudança. Com isso, consulados italianos ao redor do mundo já deixaram de aceitar novos pedidos administrativos. A fila de espera — que em alguns casos ultrapassava 10 anos — será cancelada.

O que muda na prática?

Cidadania por descendência só para filhos e netos diretos de italianos nascidos na Itália. Outros casos só poderão ser resolvidos por via judicial.

Consulados italianos não aceitam mais novos pedidos administrativos. Filas serão canceladas.

Processos feitos diretamente na Itália serão rejeitados. Segundo Scarpelli, milhares de brasileiros já na Itália podem ser obrigados a voltar ao Brasil.

Prazo de exceção até maio de 2026: filhos menores de idade de italianos já reconhecidos poderão ser incluídos até 31 de maio de 2026 — o que, segundo o advogado, pode "salvar dezenas de milhares de crianças que ficaram de fora dos pedidos anteriores", afirma.

E quem queria estudar ou trabalhar na Itália?

Com o fim da via administrativa, a cidadania italiana — que dava acesso automático ao mercado de trabalho e à educação pública europeia — agora se tornou um direito de acesso restrito. “Sem a cidadania, o brasileiro precisará buscar vistos de trabalho, estudo ou residência, o que é mais burocrático e exige o patrocínio de empresas ou instituições”, diz Scarpelli.

A mudança impacta diretamente profissionais que viam na Itália uma oportunidade de construir carreira na Europa, aproveitando o passaporte italiano para circular livremente entre os países da União Europeia.

Caminhos possíveis daqui para frente:

Judicialização: o advogado afirma que o caminho agora será a contestação da lei na justiça italiana, por meio de ações que argumentem a inconstitucionalidade da norma.

Empresas brasileiras que atuam na Itália podem se tornar alternativas para a relocação legal por vias trabalhistas.

Vistos temporários continuam disponíveis, mas com mais exigências e menos estabilidade do que a cidadania.

“É um dia triste para o direito dos descendentes, mas também um alerta: quem deseja viver fora precisa estar atento às mudanças legais e se planejar com antecedência”, diz Scarpelli.