Esse professor transformou sua renda extra em um negócio de US$ 3,8 mi — e revela dica financeira

Kevin Corey, professor de ensino médio em Nova York, converteu um empreendimento paralelo em uma empresa que faturou US$ 3,8 milhões em 2025.

A combinação de disciplina financeira e prática diária sustentou a expansão do negócio, iniciado com foco em gestão de caixa e reinvestimento de lucros.

O empreendimento começou com investimento de US$ 14 mil. O primeiro lote de produtos levou nove meses para esgotar, período em que Corey priorizou controle de caixa para atravessar a fase inicial sem dívidas externas.

A lucratividade chegou em 2015. A partir daí, a estratégia direcionou grande parte dos ganhos para expansão, adiando retiradas pessoais em favor de reinvestimento em estoque e operações.

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Receita que exige controle rigoroso de margens

Faturamento anual na casa dos milhões não garante riqueza imediata. Corey monitora despesas, precificação e margens com detalhamento, usando os números reais como material didático para alunos.

Ele enfatiza que volume de vendas demanda análise constante de custos variáveis e fixos para conversão em lucro líquido sustentável.

A entrada na Amazon representou inflexão. No primeiro ano na plataforma, as vendas atingiram US$ 300 mil, ampliando alcance geográfico sem investimentos proporcionais em infraestrutura própria.

A decisão otimizou logística e visibilidade, elevando margens por unidade vendida em comparação a canais diretos iniciais.

Expansões para novas linhas de produtos custaram US$ 75 mil sem retorno esperado. Corey ajustou o portfólio, redirecionando capital para itens de maior demanda confirmada por dados de vendas.

O episódio reforçou avaliação prévia de risco e testes de mercado antes de compromissos maiores de capital.

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