Essa empresária ignorou o 'hype' do ChatGPT e construiu startup de IA avaliada em US$ 1,9 bilhão

Quando a inteligência artificial ganhou popularidade mundial com ferramentas como o ChatGPT, muitas startups correram para desenvolver produtos voltados ao consumidor final.

A empreendedora May Habib seguiu na direção oposta. Em vez de competir pela atenção do público, decidiu construir uma plataforma de inteligência artificial voltada para grandes empresas e setores altamente regulados.

A estratégia transformou a Writer em uma companhia avaliada em US$ 1,9 bilhão. As informações foram retiradas de Inc.

A aposta em IA corporativa em vez do hype do mercado

May Habib lançou a Writer no início de 2020 com uma proposta clara. A empresa seria uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para apoiar processos complexos dentro de organizações, especialmente em setores que operam sob forte regulação.

O momento do lançamento foi desafiador. Dias após o início das operações, a pandemia de Covid-19 paralisou a economia global. Mercados financeiros sofreram fortes quedas, empresas congelaram orçamentos e escritórios foram esvaziados em todo o mundo.

Apesar do cenário adverso, Habib manteve o plano original. Segundo ela afirmou à Inc., “foi um ano insano, mas também um ano de grande trauma e união”.

Enquanto muitas startups reduziram investimentos ou mudaram de estratégia, a fundadora decidiu intensificar o desenvolvimento da plataforma. A convicção era de que empresas adotariam inteligência artificial não pela novidade tecnológica, mas pela capacidade de resolver problemas reais com segurança, governança e integração aos sistemas corporativos.

Modelos próprios e foco em setores regulados

Em 2022, a Writer deu um passo decisivo ao lançar seus próprios modelos de linguagem proprietários. Os sistemas foram desenvolvidos ao longo de vários anos pelo cofundador e CTO Waseem AlShikh.

Diferentemente de grandes modelos públicos de inteligência artificial, a tecnologia da Writer foi projetada especificamente para ambientes corporativos. Os modelos são treinados considerando requisitos de governança, conformidade e políticas internas de empresas.

Isso permite que organizações conectem dados internos, sistemas e diretrizes de marca para criar agentes de inteligência artificial personalizados. Na prática, as empresas conseguem integrar a IA a processos estratégicos sem expor informações sensíveis.

A proposta ganhou relevância principalmente em setores como saúde, finanças e indústria farmacêutica. Nessas áreas, a utilização de sistemas públicos de inteligência artificial pode gerar preocupações relacionadas à proteção de dados, responsabilidade regulatória e compliance.

