O conselho que grandes fundadoras gostariam de ter ouvido no início da carreira

O crescimento de empresas inovadoras costuma ser associado a estratégia, investimentos e tempo. Para executivas que lideram negócios em expansão nos Estados Unidos, no entanto, a principal parte dessa trajetória envolve decisões tomadas muito antes da escala das empresas e da capacidade de transformar ideias em ação.

Integrantes do conselho consultivo Female Founders 2026 da revista Inc. reuniram aprendizados acumulados ao longo da construção de empresas em diferentes setores, da tecnologia ao mercado financeiro. Veja a seguir.

1. Esperar segurança total costuma atrasar decisões

Joy Mangano, integrante do conselho Female Founders 2026 construiu sua marca ao transformar soluções práticas para tarefas domésticas em produtos de limpeza que alcançaram grande escala no mercado.

Ao refletir sobre o início de novos projetos, ela aponta um comportamento comum entre empreendedores e executivos: aguardar preparo completo antes de agir.

Para Mangano, iniciar mesmo sem domínio total do processo faz parte do aprendizado. O conhecimento necessário para escalar um negócio costuma surgir durante a execução. Adiar o primeiro passo é o que realmente impede o avanço.

2. Liderança eficaz forma novos líderes

Melissa Mash, co-fundadora da Dagne Dover - marca americana de bolsas e acessórios voltados à organização da rotina profissional - afirma que líderes que concentram respostas e decisões em si, limitam o desenvolvimento das equipes

Parte da liderança acontece em conversas individuais e na criação de espaço para que outros profissionais apresentem ideias e assumam responsabilidades. Esse modelo aparece com frequência em empresas que crescem rapidamente e precisam formar novos líderes dentro das equipes.

3. Redes profissionais aceleram soluções

Tiffany Dufu, presidente da Tory Burch Foundation, uma organização criada pela empresária e estilista americana Tory Burch para apoiar mulheres empreendedoras, destaca a importância das redes profissionais em momentos de decisão estratégica.

Segundo ela, desafios enfrentados por fundadores raramente são inéditos. Líderes devem considerar quem pode ajudar a solucioná-lo, recorrendo à experiência de outros empreendedores e profissionais do setor.

4. Comportamento do cliente orienta decisões

Sheila Lirio Marcelo, fundadora da Care.com, plataforma que conecta famílias a cuidadores, e da Ohai.ai, empresa de tecnologia voltada à organização da rotina familiar; afirma que decisões estratégicas devem partir da observação direta de como os usuários realmente utilizam um produto ou serviço.

Ao acompanhar como as pessoas usam as soluções no dia a dia, empresas conseguem ajustar produtos, identificar falhas e antecipar novas demandas.

5. Insegurança faz parte da tomada de decisão

Patty Arvielo, co-fundadora da New American Funding, empresa americana do setor de financiamento imobiliário, afirma que a insegurança faz parte de diferentes fases da carreira executiva.

Segundo ela, reconhecer como essa dúvida influencia as decisões ajuda a lidar melhor com momentos de pressão e manter o foco na execução das prioridades do negócio.

