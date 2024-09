Essa empresa vendia máquina de escrever e agora busca com a IA alcançar o primeiro bilhão em 2025

A empresa Selbetti aparece no mercado brasileiro como um exemplo de inovação. Sediada em Joinville, no norte de Santa Catarina, a companhia foi fundada em 1977 por dois irmãos (Luiz Inaldo Sebach e José Naldo Sebach) como uma revendedora de máquinas de escrever da italiana Olivetti. O equipamento marcou literalmente a empresa no mercado, tanto que o nome da companhia vem da junção do sobrenome da família, Selbach, com a marca Olivetti.

A aposentadoria do ramo da datilografia aconteceu nos anos 1990 com a adoção maciça dos computadores. Atualmente, a Selbetti oferece uma porção de tecnologias aos seus clientes, afirma José Nauro Selbach Júnior, CEO da companhia fundada por seu pai José Naldo.

“A Selbetti se posiciona como uma integradora de tecnologia, oferecendo soluções desde locação de impressoras e notebooks até automação de tarefas, como assinatura eletrônica de documentos e digitalização”.

A gestão da empresa segue familiar desde a sua origem. O atual CEO começou como estagiário na companhia aos 18 anos e neste ano completa 32 anos de empresa.

“Entrei quando a Selbetti tinha apenas 20 funcionários. Passei por diferentes áreas, como comercial e estratégico, e há 15 anos ocupo a cadeira de CEO de uma empresa familiar que busca se inovar constantemente”, diz Júnior.

Com 1.700 funcionários, uma base de 5 mil clientes ativos e 19 filiais, a companhia busca expansão no mercado, unindo novas tecnologias com a histórica base de clientes – além das novas aquisições.

A aposta na IA e no mercado brasileiro

Em 2023, a Selbetti cresceu 20,58%, alcançando receita líquida de 486 milhões de reais. O resultado levou a empresa a ser uma das companhias selecionadas para o ranking EXAME Negócios em Expansão deste ano.

Uma das medidas que ajudou a companhia a ter esse crescimento foi apostar na expansão geográfica. No último ano a operação da Selbetti chegou no Nordeste, abrindo uma unidade em Recife e outra em Fortaleza.

A outra grande aposta, segundo o CEO, foi o plano de crescimento focado em novas tecnologias. Para isso, a companhia investiu 100 milhões de reais na aquisição de seis empresas em 12 meses. Uma delas é a InterCompany, uma startup paulistana que aplica inteligência artificial em processos industriais.

“Estamos incorporando essa empresa de IA para automatizar nossos serviços tecnológicos, como RPA e assinatura eletrônica. Certamente essa nova aquisição vai facilitar a vida do nosso cliente”, afirma o CEO.

Cerca de 60% do resultado da companhia em 2023 veio das novas aquisições e 40% está relacionado ao crescimento orgânico, afirma o CEO, que segue firme no plano de aquisições ainda este ano.

A expectativa do negócio é tech

Com a previsão de mais 4 aquisições até o fim do ano, Júnior projeta um aumento de 30% no faturamento para este ano.

“Duas aquisições serão realizadas este mês. Uma delas é a DNK, que oferece serviços de omnichannel. O investimento foi de 40 milhões de reais com bônus e a operação vai começar no dia 1 de outubro”, diz. “As outras duas devem acontecer até o fim do ano”, diz o CEO.

Com os novos movimentos no mercado, a Selbetti, que começou com venda de máquinas de escrever, busca com as mais novas tecnologias fechar este ano com faturamento de 720 milhões de reais e visa alcançar o primeiro bilhão em 2025.