Empresas perdem clientes quando não investem em ESG: Veja 5 passos para práticas mais sustentáveis

Empresas pouco preocupadas com questões ambientais, sociais e de governança estão mais propensas a perder clientes. Essa é a conclusão do Índice do Setor de Sustentabilidade 2023, estudo realizado pela Kantar, empresa líder mundial em pesquisas.

Segundo o levantamento, mais da metade da população brasileira deixa de consumir produtos quando percebem que a marca não investe em sustentabilidade ou adota práticas prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade. De acordo com os entrevistados, as práticas de ESG se tornaram um fator determinante na decisão de consumo.

O estudo também revela que consumidores brasileiros estão mais atentos às práticas de greenwashing – quando empresas dizem ser sustentáveis mesmo não sendo.

Em números globais do estudo, setores de social media (60%), produtos à base de carne (58%) e roupas e calçados (57%) são percebidos pelos entrevistados como os com as piores práticas de divulgação de informações. Para eles, esses segmentos são os que mais divulgam informações desonestas ou incorretas sobre as ações na agenda ESG.

Principais conclusões do estudo:

60% dizem procurar por marcas com um histórico positivo de ações ESG;

77% afirmam que é papel dos negócios tornar a sociedade mais justa;

67% defendem que marcas deveriam tentar resolver problemas climáticos e sociais.

Foram ouvidas as percepções de 26 mil consumidores com relação a empresas de 43 setores diferentes da economia em 33 países onde a Kantar atua. No Brasil, a pesquisa entrevistou mais de mil consumidores. Essa é a terceira edição do estudo.

5 passos para tornar sua empresa mais sustentável

1. Faça uma avaliação do seu impacto ambiental

Para ter práticas mais sustentáveis, o primeiro passo é compreender o impacto da sua empresa no meio ambiente. Faça um levantamento das áreas onde sua empresa tem o maior impacto – consumo de energia, emissões de carbono, uso de recursos naturais, etc.

2. Priorize a eficiência energética e redução de resíduos

Implemente práticas que visem a eficiência energética dos equipamentos e procure adotar estratégias para reduzir o desperdício – pode ser por meio da otimização de processos ou da escolha de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis.

3. Tenha responsabilidade social corporativa

Desenvolva e implemente práticas de responsabilidade social corporativa. Isso pode incluir a contribuição para causas sociais, apoio a comunidades locais, programas de voluntariado para funcionários e a adoção de práticas éticas em toda a cadeia de suprimentos.

4. Busque pela transparência e comunicação

Seja transparente sobre suas práticas sustentáveis e comunique essas ações aos stakeholders, como clientes, funcionários e investidores. Destaque os sucessos alcançados e os progressos em direção às metas estabelecidas.

5. Invista em educação

Ofereça treinamentos e programas de conscientização para que os funcionários compreendam a importância da sustentabilidade e como suas ações individuais podem contribuir para os objetivos da empresa. Além disso, executivos e membros dos conselhos administrativos também devem buscar por capacitação profissional em ESG.

Como colocar em prática?

Com o objetivo de mostrar o caminho para elevar os resultados das empresas implantando as diretrizes de ESG, a EXAME apresenta, entre 4 e 12 de dezembro, a série ESG para Negócios. Virtual e totalmente gratuito, o treinamento é a oportunidade de ouro para executivos ganharem sólidos conhecimentos e habilidades em ESG.

A aula é apresentada pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, que possui 20 anos de experiência no mercado financeiro. Desde que assumiu a cadeira de diretora, trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

Durante os encontros, os participantes irão descobrir, dentre outras coisas:

Como implementar ESG na sua empresa?

Quais indicadores e KPIs são indispensáveis?

O que está por trás da sigla que está na boca de 9 em cada 10 CEOs?

Como medir o impacto nos stakeholders?

De que forma o ESG pode fortalecer a reputação da sua empresa?

Como alinhar propósito ao negócio?

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME