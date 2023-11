Última chance: Curso de IA para Negócios está com descontos especiais; ofertas valem até amanhã

São os últimos dias para se inscrever no curso Growth Intelligence: Inteligência Artificial para Negócios da EXAME com condições especiais. Para quem aproveitar o período de Black Friday, que vai até 24 de novembro, o curso sairá por apenas R$ 997 – um desconto de 66,7% em relação ao valor original, que é de R$ 3.000.

Aproveite a Black Friday para dominar a Inteligência Artificial, aumentar a produtividade do seu time e elevar os resultados do seu negócio.

Com certificado de participação, a formação é voltada para executivos, empresários e líderes que desejam aprender como usar ferramentas de IA para potencializar resultados. Além disso, alunos que não estiverem satisfeitos com o conteúdo podem solicitar o reembolso de 100% do valor investido durante o período de sete dias.

O que você vai aprender?

A inteligência artificial está se tornando uma tendência no mundo todo. Bons resultados financeiros e aumento na produtividade dos colaboradores motiva mais de 75% das empresas a implementar as ferramentas de IA em seus negócios nos próximos anos.

Diante desse cenário, investir na capacitação e atualização profissional é fundamental para quem deseja se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Com uma carga horária de 20 horas, o treinamento é composto por quatro módulos:

MÓDULO 1 - Introdução ao conceito de IA

MÓDULO 2 – Chat GPT e os negócios

MÓDULO 3 – Ferramentas de IA

MÓDULO 4 – Plano de ação

Quer garantir a sua vaga? Clique aqui e faça sua inscrição

Ao longo dos módulos, você terá acesso a uma série de estudos de casos de aplicação de IA em áreas como finanças, operações, experiência do cliente e educação. Além disso, vai conhecer conceitos básicos da IA e entender como aplicar as ferramentas aos negócios.

Além do treinamento, matriculados têm acesso a bônus especiais

Livro digital de Inteligência Artificial para Negócios. Um guia prático para ter acesso às principais soluções de Inteligência Artificial pro seu negócio.

EXAME Prompt Book. Uma lista com 250 prompts úteis para você começar com o pé direito no mundo da Inteligência Artificial.

Guia de Ferramentas IA. Lista com as ferramentas mais atuais, poderosas e disruptivas do momento para você resolver qualquer assunto.

Três meses de assinatura da EXAME digital e da revista física. Você vai receber, no conforto da sua casa, uma edição impressa da revista EXAME e poderá navegar livremente pelo portal da EXAME digital.

