Empresa de marketing digital para PMEs, V4 cresce 87% e alcança faturamento de 220 milhões em 2022

Especializada no mercado de marketing de digital, a V4 registrou mais um ano de forte crescimento de receita. A empresa encerrou o ano de 2022 com um faturamento de 219,7 milhões de reais, alta de 87% sobre os números de 2021.

Os números foram apresentados nesta sexta, 3, em evento em com clientes e franqueados em São Paulo. Em 2021, a empresa encerrou os doze meses com R$ 117,3 milhões.

Para 2023, a empresa trabalha com outro salto na receita, em torno de 100%.

As quedas no mercado de mídia sentidas por grandes empresas do setor com as reduções de investimentos de anunciantes não têm impactado os negócios da empresa, segundo Dener Lippert, cofundador e CEO da empresa.

“A gente sente que as marcas migraram de alguns veículos que não eram tão mensuráveis para o digital. Realmente, a gente sente que teve um aumento do custo de mídia, mas não necessariamente desanimou os clientes. Pelo contrário, temos batido recordes e encontrado oportunidades”, afirma.

A expectativa de expansão está centrada em algumas soluções:

V4X, vertical para grandes clientes com atendimento de times dedicados criada recentemente e que já responde por 10% do faturamento,

Growth capital, produto recém-lançado em que financia a operação de mídia digital dos clientes e estima um retorno por volta de 25% sobre o valor investido

Aumento dos clientes recorrentes

Entrada de novos franqueados

Como a V4 surgiu

Criada em 2012 em Canoas, na Grande Porto Alegre, a V4 entrou no mercado oferecendo soluções de marketing digital para pequenas e médias empresas.

Os sócios Dener e Guilherme Lippert chegaram com foco em dois públicos, empreendedores que não encontravam os profissionais adequados para as demandas e aqueles que não tinham recursos para contratar profissionais de marketing e manter em casa.

Na proposta, vender produto, vender mais vezes, vender para mais pessoas e vender pelo maior preço, seguindo uma lógica defendida por Sergio Zyman, ex-diretor de marketing da Coca-Cola Company, no livro “O fim do Marketing como o conhecemos”.

Na prática, gerar tráfego, engajamento, conversão e retenção, a partir dos mais diferentes canais de mídia digital, como Facebook, WhatsApp e Instagram.

A empresa tem acelerado o crescimento nos últimos anos com a criação de um modelo de franquias, iniciado em 2017. Atualmente, conta com 230 franquias, unidades que reúnem em torno de 3500 profissionais distribuídos pelas cinco regiões do país.