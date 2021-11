Dia de Doar: empresas se unem a movimento que arredonda o troco de compras

Nessa terça-feira, data em que se comemora, nos Estados Unidos, o “Giving Tuesday” (Dia de Ação de Graças) e, no Brasil, o Dia de Doar, algumas empresas se uniram ao Movimento Arredondar para impulsionar doações para ONGs.

Ao longo de todo o dia, o PayPal, por exemplo, se comprometeu a doar 5 reais a cada compra realizada na plataforma da Privalia. A ação, vale para todas campanhas vigentes na Privalia e tem um teto de até 10.000 compras realizadas.O valor arrecadado será repassado para a AFESU, ONG que promove educação e qualificação profissional para 750 meninas e mulheres de 8 a 24 anos por meio de aulas e cursos nas áreas de tecnologia, gestão, gastronomia e técnicas de hotelaria.

“Além de estarmos alinhados com o propósito da ONG, temos o prazer de associar mais uma ação solidária, que nos permite usar o alcance de nossa plataforma, que conta com mais de 16 milhões de pessoas cadastradas, para apoiar uma causa tão importante como o incentivo ao estudo e a qualificação de mulheres, como apoio e auxílio na sua entrada no mercado de trabalho”, diz Fernando Boscolo, CEO da Privalia no Brasil.

A terça da solidariedade também conta com o apoio da Petz. A rede, que já era parceira no formato de arredondamento do valor das compras nas lojas, aproveitou a data para lançar uma plataforma de doação para ampliar o apoio às organizações voltadas à causa animal.

A campanha faz parte do Programa Adote Petz, que conecta futuros tutores com pets disponíveis para adoção. Nos últimos dois anos, a rede arrecadou mais de 1 milhão de reais com as doações arredondadas em centavos. A diferença é que, partir de agora, a nova plataforma vai permitir mais doações diretas e não somente em centavos.

Outro case de sucesso é o Quitanda, que participa do Dia De Doar há dois anos. De centavo em centavo, o mercado, localizado no bairro de Pinheiros, já arrecadou mais de 140.000 reais em microdoações. Entre 30 de novembro e 7 de dezembro, cada doação arredondada no caixa é dobrada pela marca, ampliando as doações para as ONGs Prato Cheio e CREN, que atuam no combate à fome e desnutrição, respectivamente.

“O Dia de Doar pode fortalecer essa conexão com causas, tanto para empresas que já fazem ações recorrentes de responsabilidade social, quanto para quem quer começar”, afirma Beatriz Bouskela, diretora executiva do Movimento Arredondar.

Criado em 2011 pelo economista e empreendedor social Ari Weinfeld, o movimento comemorando dez anos de atuação e o sucesso de parcerias com grandes redes varejistas como Pão de Açúcar e Minuto, Burger King Brasil, Petz, GOL Linhas Aéreas, Privalia, NK Store, Shoulder, Track&Field, Corello e Tricard.

A solução já mobilizou mais de 40 milhões de doações, arrecadando cerca de 8 milhões de reais que foram destinados a ONGS espalhadas pelo país e que atuam em diferentes causas sociais e ambientais.