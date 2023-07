Dia da Pizza: entenda a origem da data. Pizzarias têm ofertas e pizzas grátis

Em 10 de julho é celebrado o Dia da Pizza no Brasil. A data surgiu após um concurso cultural de melhor pizza, realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo em 1985. O evento teve tanto sucesso que deu origem a essa data especial, que até hoje movimenta o comércio do setor com muitas promoções não apenas em São Paulo, mas em todo o país.

Como a pizza chegou no Brasil?

Como uma opção de alimento mais rápido e barato, a pizza chegou no Brasil no início do século XX com os imigrantes italianos e logo conquistou o paladar dos brasileiros.

Atualmente são produzidas no Brasil mais de 3 milhões de pizzas por dia, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto, segundo estudo da Apubra, Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Só em São Paulo, o mesmo estudo mostra que a produção soma 870 mil pizzas por dia.

Quais são os sabores de pizza prediletos dos brasileiros?

O sabor de pizza que lidera os pedidos dos brasileiros é a calabresa, representada por 38,2% dos pedidos das 203 pizzarias que participaram do estudo “Perfil Profissional, Pizza e Panorama do Mercado”, realizado pelo evento Fispal Food Service entre os dias 13 e 16 de junho deste ano.

Além da calabresa, os sabores de pizza que lideram a preferência dos brasileiros são:

1º lugar: calabresa (38,2%)

2º lugar: muçarela (16,2%)

3º lugar: margherita (13,2%)

4º lugar: portuguesa (10,3%)

5º lugar: frango (4,9%)

O estudo também aponta que as pizzarias estão mais preocupadas em atender a demanda de consumidores adeptos a dietas mais restritivas, com a oferta de opções veganas e vegetarianas, que já compõem o cardápio de 55% dos estabelecimentos pesquisados.

Quais estados mais consomem pizza?

O mercado brasileiro de pizzaria teve um crescimento de 499% nos últimos dez anos, segundo levantamento da Apubra. Neste cenário, São Paulo se destaca como a "capital da pizza" ao registrar um crescimento acumulado de 337%, passando de 467 (2012) para 2.866 (2022) estabelecimentos ativos.

O estado, que aparece em primeiro lugar no ranking nacional, com 28% de pizzarias em operação, é seguido pelo Rio de Janeiro (10%) e Minas Gerais (9%).

Como os brasileiros costumam pedir pizza?

Os aplicativos de delivery se tornaram a principal escolha do brasileiro na hora de pedir a pizza, segundo estudo feito pela VR, empresa de benefícios de alimentação, em parceria com o Instituto Locomotiva, em 2022.

Entre as formas de pedir a pizza se destacam:

Aplicativos de delivery (60%)

Pedidos por WhatsApp (48%)

Pedidos por telefone (34%)

Direto no balcão (27%)

É no dinheiro ou cartão?

Na hora de pagar a pizza, outro estudo realizado pela VR mostra que os principais meios de pagamento são:

vale-refeição (57%)

cartão de crédito (56%)

cartão de débito (49%)

Para 76% dos respondentes da pesquisa, o sábado ainda é o dia preferido para fazer o pedido, seguido pela sexta-feira, escolhido por 59% dos entrevistados.

Tem promoção no Dia da Pizza?

Para celebrar o Dia da Pizza, alguns estabelecimentos prepararam ações e ofertas especiais:

Cantina Castelões

A Cantina Castelões, pizzaria mais antiga do Brasil com quase 100 anos de existência, em parceria com a Apubra, Fornoflex e FIC (Federação Italiana de Cozinheiros), prevê no dia 10 de julho a distribuição gratuita de 500 pizzas do tipo portafoglio - formato dobrado igual a uma carteira e servido em papel kraft - que permite o conceito ‘to go’, em tradução livre pegar e sair, para comer onde quiser, muito comum em Nápoles.

Segundo Fábio Donato, proprietário e maestro da Cantina Castelões, o formato portafoglio era feito para atender aos operários locais que buscavam uma alimentação prática e rápida. “Ao experimentar uma boa pizza, o público ainda poderá mergulhar na história”, afirma Donato.

Ação: Distribuição gratuita de 500 pizzas portafoglio (entrega por ordem de chegada)

Local: Cantina Castelões (Rua Jairo Góis, 126 - Brás, São Paulo - SP, CEP: 03004-010)

Horário: das 17h às 20h

Ação: Distribuição gratuita de 500 pizzas portafoglio (entrega por ordem de chegada)

Delivery Di Nápoli

Delivery Di Nápoli surgiu em 2007, no Rio Grande do Sul, atualmente conta com 20 unidades espalhadas pelo país. A rede oferece mais de 100 sabores em seu cardápio, entre pizzas e calzones, e pode ser uma opção para quem gosta de experimentar novas combinações de ingredientes, como coração de galinha e picanha.

A rede oferecerá para a Dia da Pizza descontos especiais aos seus clientes. Na ocasião, na compra de uma pizza, o cliente poderá levar um broto doce por apenas R$9,99.

Domino’s Pizza

No Dia da Pizza a Domino’s oferecerá 50% de desconto para pizzas grandes ou médias de todos os sabores do cardápio. A promoção de 50% off é válida para pedidos realizados nos canais próprios da marca - site, app, Whatsapp, telefone e balcão.

Além disso, o estabelecimento trará a partir do dia 10 de julho o sabor pão de alho, em edição limitada. O sabor estará de volta às lojas de todo o país em comemoração ao Mês da Pizza.

Maremonti

Para comemorar esse dia especial, o Maremonti incluiu em seu menu 4 sabores de uma autêntica pizza italiana:

Tradizionale Margherita (Molho de tomate, Mozzarella e Manjericão);

Speciale Bolonha (Molho de tomate, Mozzarela de búfala, Mortadela de Bolonha e Raspas de limão siciliano),

Creativa Funghi Al tartufo (Mix de cogumelos, Mozzarella, Parmesão, Azeite trufado e Flor de sal)

Italo-brasiliana São Lourenço (Molho de tomate, Queijo gorgonzola e Calabresa artesanal).

Além dos novos sabores, o Maremonti irá participar da Giornata della Pizza, de 10 a 16 de julho, promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) para o Dia Nacional da Pizza. O evento tem como objetivo oferecer aos brasileiros uma experiência gastronômica de apreciação da pizza a qualquer hora do dia, como os italianos. Para isso, a Italcam sugere aos restaurantes a abertura a partir de 12h e uma condição especial: todas as pizzas devem ser feitas com farinha e tomate de origem italianas.

Dídio Pizza

Durante a semana de 10 a 16 de julho, a pizza sabor Calabresa Gourmet terá valor promocional de R$39,90* (valor válido para pizza média e pedidos feitos pelo no app).

“Os clientes terão um motivo a mais para saborear uma das opções mais vendidas em nossas operações, a tradicional calabresa, em casas que estão localizadas em São Paulo, Alphaville, Campinas, Valinhos e região ABCD”, comenta Elídio Biazini, fundador e diretor da rede.

A promoção é válida para todos os pedidos feitos pelo delivery no aplicativo próprio e iFood (consulte condições).

Pizza Hut

Consumidores de todos os estados podem aproveitar o desconto especial, 50% off, nas mais de 260 lojas da Pizza Hut, entre os dias 10 e 13 de julho, nas compras feitas por meio dos canais digitais próprios da marca - site e aplicativo oficial da Pizza Hut.

Outra ação, mas esta será realizada durante todo o mês de julho, será a famosa promoção 2 em 1, exclusivamente para os pedidos feitos no aplicativo da Pizza Hut. Ao comprar uma pizza grande, o cliente pode escolher mais uma opção sem custo adicional. Esta oferta abrange todos os sabores do menu, em opções de pizzas grandes de um ou dois sabores, e é válida para compras em unidades específicas. Para ambas promoções, verifique as condições no site.