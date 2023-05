Descubra a ferramenta definitiva para transformar suas ideias em negócios altamente lucrativos

"Estamos diante de um novo ambiente de negócios onde tudo acontece em uma velocidade cada vez maior. Se você tem uma ideia, é essencial que você a coloque no mercado rapidamente, antes que outra pessoa o faça. E se você já possui um negócio, mas acredita que precisa inovar, é melhor fazer isso antes que um concorrente o faça."

Esta é a mensagem de Andrew Grove, ex-presidente da Intel, e é uma mensagem que cada vez mais deve ser levada a sério. Afinal, hoje em dia se você não agir você vai ficar para trás. Mas além disso, com tanta gente querendo colocar suas ideias no mundo, você precisa também saber como agir da forma correta.

O que grande parte das pessoas não sabe, é que às vezes você só precisa de um framework validado para mudar o mundo. Leia essa matéria até o final para entender como você deve se preparar da forma correta.

Para se preparar para o futuro, é importante estar preparado para mudanças que possam impactar o seu mercado. Além de estar atento às novas tecnologias e estar sempre pensando em maneiras de melhorar o seu negócio.

Para ajudá-lo nesse processo, existem quatro pilares que podem ser utilizados: o futuro dos clientes, o impacto da tecnologia, pensar como matar o próprio negócio e o que deve ser feito para “dominar o mundo”. Veja um exemplo disso na prática.

Um bom exemplo que pode ser aplicado é um varejista com décadas de experiência que decidiu revolucionar a experiência nas lojas físicas e a integração entre todos os canais de relacionamento com o cliente.

Ele melhorou a experiência do cliente de várias maneiras, desde ofertas personalizadas no checkout até a integração de um sistema de CRM. Mas isso é apenas o começo. Com a tecnologia em constante evolução, há sempre novas oportunidades a serem exploradas.

Por exemplo, o varejista pode criar um ambiente de experimentação utilizando realidade aumentada para que os clientes possam experimentar produtos sem precisar ir à loja. E se ele decidir "matar o próprio negócio", pode criar uma empresa para entrega em domicílio em até 30 minutos, pensando em horizontes ainda mais distantes de inovação, faz sentido?

O mais importante é ter uma tese de futuro clara e definida para o seu negócio. A partir daí, você pode enxergar diferentes oportunidades e definir quais delas podem ser implementadas a curto prazo e quais precisam de métodos mais avançados.

