24h por dia, 7 dias por semana: executivos multiplicam nº de funcionários sem nenhuma contratação

Já pensou ter um funcionário que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana? Sem perder a produtividade, sem reclamar e ainda sem gerar encargos trabalhistas. Esse é o sonho de qualquer empreendedor, e, claramente, é impossível (e ilegal) que uma pessoa trabalhe tanto assim e nessas condições.

No entanto, a evolução da tecnologia já torna possível alcançar esse nível de produtividade através da Inteligência Artificial e sem precisar aumentar o quadro de funcionários da equipe com novas contratações.

Pesquisadores da Universidade de Stanford e do MIT comprovaram com um estudo que o uso de ferramentas de inteligência artificial nas empresas, como o ChatGPT, pode aumentar a produtividade dos trabalhadores em até 14%. Alguns funcionários conseguiram fazer o trabalho 35% mais rápido do que sem o uso da tecnologia.

O termo inteligência artificial ganhou muita popularidade nos últimos meses com a divulgação nas redes sociais das habilidades do ChatGPT, chatbot capaz de gerar textos e responder perguntas, além das imagens do Papa Francisco com um casaco branco e do ex-presidente Donald Trump sendo preso.

Mas as possibilidades da tecnologia vão muito além das conversas automáticas e da geração de imagens falsas. As empresas podem usar as ferramentas de inteligência artificial para reduzir custos, automatizar processos e ajudar na tomada de decisão.

No entanto, como mostrou o estudo de Stanford com o MIT, o benefício principal da IA para empresas é o aumento da produtividade. Tarefas que levam horas, dias e até semanas para serem concluídas podem ser finalizadas em alguns minutos com o auxílio das ferramentas de IA.

É por isso que líderes, gestores e executivos passaram a adotar essas ferramentas em suas empresas e equipes.

De acordo com o estudo “Futuro do Trabalho”, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, mais de 75% das companhias participantes já buscam incorporar a inteligência artificial em seus negócios porque a tecnologia, uma das mais promissoras e disruptivas do século, tem muito potencial para mudar o patamar dos negócios. Hoje, existem softwares e aplicativos que facilitam muito o dia a dia corporativo e aumentam a produtividade das equipes. Um deles, por exemplo, transcreve reuniões automaticamente, faz um resumo do que foi dito e cria bullet points com ações a serem realizadas após a conversa.

Outra ferramenta permite monitorar concorrentes, extrair dados de outros sites para análises e fazer pesquisas de mercado. Há também uma inteligência artificial que documenta o controle de tempo e oferece um registro diário preciso de todo o tempo gasto em documentos, reuniões, e-mails, sites e videochamadas por cada membro da equipe.

Esses são apenas alguns exemplos. Milhares de ferramentas já foram desenvolvidas e muitas delas podem transformar a produtividade e os resultados das empresas.

Empresários, líderes e gestores que não fizerem esse movimento vão ficar para trás assim como aqueles que ignoraram a popularização da internet na década de 90.

Confirmando o seu compromisso em desenvolver o empreendedorismo brasileiro, a EXAME está disponibilizando um curso gratuito e online sobre Inteligência Artificial aplicada aos Negócios.

O conteúdo, que está marcado para começar dia 22 de maio, tem o intuito de ajudar líderes empresariais a adaptarem seus negócios e equipes à nova realidade da IA, trazendo mais produtividade e alavancando os resultados das empresas.

