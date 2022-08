Dasa abre centro que reúde laboratório, hospital e consultórios com foco em saúde integrada

A empresa de saúde Dasa está unindo em um único espaço duas de suas marcas: a Alta Diagnósticos e o Hospital Nove de Julho. O centro integrado, instalado em Alphaville (SP), vai oferecer uma gama ampla de serviços de saúde, que inclui exames laboratoriais, consultas, centro de oncologia, pronto-socorro adulto e infantil e salas cirúrgicas para procedimentos mais simples, que não exigem internação.

“O Espaço de Saúde Integrada tangibiliza o que a Dasa enxerga como cuidado, com serviços e atendimentos concentrados para garantir um cuidado o mais integrado possível”, diz Bruno Pinto, diretor geral do Nove de Julho.

Para o paciente, o modelo cria facilidades, como poder passar em uma consulta e já fazer o exame pedido pelo médico ali mesmo. O fato de oferecer diversos tipos de atendimento em um só lugar também permite uma melhor integração dos dados dos pacientes. Com isso, a meta da Dasa é poder oferecer um atendimento mais preditivo, com um contato ativo com o paciente.

Na prática isso significa por exemplo identificar um paciente com risco de ter diabetes e propor um acompanhamento para ele, evitando complicações no futuro. “Quando fazemos a predição, podemos propor que o paciente faça um exame ou passe em uma consulta, para lá na frente evitar uma complexidade”, diz Claudia Cohn, CEO do Alta.

A integração de serviços já ocorre em outros espaços da Dasa, mas esta é a primeira unidade desenhada desde o início com essa intenção. A ideia é colher aprendizados com essa primeira experiência para depois estudar a abertura de outros espaços do tipo.

Integração física e digital

Para o modelo funcionar, o espaço conta com o sistema integrado da Dasa, chamado Nav. O Nav possui uma versão para o paciente, que funciona como um app no celular e reúne informações como resultados de exames e consultas marcadas, e tem também uma versão para o médico. Com isso, a companhia evita desperdícios com exames duplicados. O sistema também ajuda a garantir a fidelidade do paciente, que vê mais vantagens em concentrar seus atendimentos no espaço da Dasa.

A Dasa vem investindo pesado em dados e medicina preditiva. Entre 2018 e 2020, a companhia investiu R$ 1,56 bilhão em um data lake proprietário , com 6,4 bilhões de dados. O centro em Alphaville é mais um passo nesta direção.

A Dasa tem hoje 15 hospitais e 59 marcas entre hospitais e centros de medicina diagnótica. Em 2021, teve receita de R$ 11 bilhões.

