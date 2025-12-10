Curitibano triplica faturamento com gastronomia autoral e acelera expansão

O empresário curitibano Matheus Krauze, 28 anos, encerra o ano com a certeza de que seus empreendimentos de gastronomia estão prontos para um novo ciclo de expansão em 2026. Somando R$ 12 milhões de faturamento consolidado e crescimento acelerado em três operações distintas, ele se posiciona entre os jovens nomes mais promissores do mercado paranaense. A fórmula combina gestão profissional, identidade de marca e visão estratégica para escalar negócios em um dos setores mais competitivos do país.

As operações que lidera traduzem essa construção. A Local Pães e Cafés conecta pães de fermentação natural, cafés especiais e atmosfera de vizinhança, ganhando relevância na região central de Curitiba. A SOFT Ice Cream, dedicada a sorvetes artesanais com sabores autênticos e ingredientes naturais, tornou-se o principal motor de crescimento do grupo, com R$ 8,01 milhões faturados em 2025 e modelo estruturado para expansão via franquias.

Já o Bar Jataí, inaugurado em fevereiro de 2024, despontou rapidamente como referência na cena curitibana, unindo coquetelaria criativa e cozinha original — e fechando o ano com R$ 2,22 milhões em receita. A Local, por sua vez, viveu seu melhor momento desde a fundação: R$ 1,76 milhão faturados, alta de 99,6% sobre 2024.

Essa trajetória levou Matheus a integrar-se também ao Grupo Rua, coletivo que reúne bares e restaurantes de destaque na capital paranaense. A participação o conecta a uma rede de empresários com visão contemporânea sobre experiências gastronômicas, ampliando o acesso a inteligência de mercado, estrutura compartilhada e estratégias de escala. O grupo aposta em fortalecer negócios autorais, que elevam a competitividade da cena local ao mesmo tempo em que mantêm Curitiba como uma praça relevante para conceitos inovadores.

Imersão internacional

O interesse pelo setor vem de berço. Neto e filho de empreendedores de sorvetes, Matheus cresceu dentro da fábrica e do balcão. Aos 13 anos, já ajudava a mãe no quiosque da família. Aos 17, em San Francisco (EUA), teve sua primeira imersão internacional na gastronomia: começou no atendimento de uma pizzaria de fermentação natural e, mesmo sem domínio pleno do inglês, tornou-se gerente em poucos meses. A vivência ampliou o olhar para operação, liderança e padrões de serviço — pilares que hoje estruturam suas marcas.

De volta ao Brasil, passou a atuar junto a pequenos produtores e cafés especiais, criando em 2019 uma empresa de representação comercial de alimentos artesanais. Foi ali que conheceu a Local Pães e Cafés, prestes a inaugurar sua primeira unidade. “Os sócios tinham uma bagagem forte em panificação e café, mas pouca experiência em gestão e processos, que sempre foram minha área. Comecei a apoiar sem expectativa financeira, apenas pela vontade de ver o negócio prosperar. Depois de quase 12 meses, fui convidado a me tornar sócio”, relembra.

A mudança para um novo endereço imaginado por Matheus impulsionou outra decisão estratégica. Logo ao lado surgiu a primeira unidade da SOFT Ice Cream, marca criada após uma viagem a Hong Kong, inspirada em sabores autênticos e técnicas artesanais.

A operação se tornou o braço mais escalável do grupo. A SOFT projeta um crescimento sustentável com novas lojas e foco na consolidação de sua presença nacional em 2026. A expectativa é a abertura de mais 30 lojas, marcando presença em mais de 10 estados brasileiros, e um crescimento estimado de 150%.

Segundo Matheus Krauze, o mercado de sobremesas premium deve seguir em expansão, impulsionado por tendências como o consumo de experiências, a valorização do artesanal e o avanço de marcas regionais com propósito. “O modelo de consumo vem mudando significativamente no Brasil. Hoje as pessoas prezam pela qualidade e pela experiência que as marcas oferecem. Nós vamos continuar oferecendo isso aos nossos clientes: uma experiência única e cheia de sabor”, completa o empresário.

Times sólidos

O mesmo ocorreu com o Bar Jataí, nascido da busca por imóveis que não comportavam a Local: o espaço pequeno virou oportunidade para um boteco autoral com identidade própria, em parceria com o empresário Pedro Vieira (Ginger Bar e Pepita).

O desempenho consolidado em 2025 reflete uma curva de crescimento constante. Para Matheus, a construção das marcas é resultado de times sólidos, aprendizado contínuo e uma visão clara de propósito. “Gastronomia não é só produto, é gestão e experiência. Aprendi observando a fábrica da família, trabalhando em pizzaria e ouvindo o mercado. Ver esse avanço tão consistente reforça que estamos no caminho certo”, afirma.

Com os resultados de 2025, os planos para 2026 mantêm o foco no fortalecimento estrutural. A prioridade é ampliar a presença da SOFT em praças estratégicas, consolidar as operações da Local e do Jataí, além de expandir a Cia. de Balcão — hub que centraliza gestão, compras, RH, marketing e processos das marcas. “A intenção é crescer com inteligência, mantendo cultura, desempenho e identidade. 2026 será um ano de estruturação e preparação para novo ciclo de expansão sustentável”, projeta o jovem empresário.

Do quiosque da família à liderança de três marcas em ascensão, Matheus Krauze constrói uma trajetória que une origem, disciplina e ambição — ingredientes que prometem manter Curitiba no mapa dos conceitos gastronômicos mais relevantes do país.