Curitibano triplica faturamento com gastronomia autoral e acelera expansão

Aos 28 anos, Matheus Krauze consolida as marcas Local Pães e Cafés, SOFT Ice Cream e Bar Jataí, na cena da capital paranaense e fecha 2025 com R$ 12 milhões de receita

Matheus Krauze, 28 anos, consolida seu nome entre os empreededores da gastronomia no PR

Rafael Martini
Editor da Região Sul

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h24.

O empresário curitibano Matheus Krauze, 28 anos, encerra o ano com a certeza de que seus empreendimentos de gastronomia estão prontos para um novo ciclo de expansão em 2026. Somando R$ 12 milhões de faturamento consolidado e crescimento acelerado em três operações distintas, ele se posiciona entre os jovens nomes mais promissores do mercado paranaense. A fórmula combina gestão profissional, identidade de marca e visão estratégica para escalar negócios em um dos setores mais competitivos do país.

As operações que lidera traduzem essa construção. A Local Pães e Cafés conecta pães de fermentação natural, cafés especiais e atmosfera de vizinhança, ganhando relevância na região central de Curitiba. A SOFT Ice Cream, dedicada a sorvetes artesanais com sabores autênticos e ingredientes naturais, tornou-se o principal motor de crescimento do grupo, com R$ 8,01 milhões faturados em 2025 e modelo estruturado para expansão via franquias.

Já o Bar Jataí, inaugurado em fevereiro de 2024, despontou rapidamente como referência na cena curitibana, unindo coquetelaria criativa e cozinha original — e fechando o ano com R$ 2,22 milhões em receita. A Local, por sua vez, viveu seu melhor momento desde a fundação: R$ 1,76 milhão faturados, alta de 99,6% sobre 2024.

Essa trajetória levou Matheus a integrar-se também ao Grupo Rua, coletivo que reúne bares e restaurantes de destaque na capital paranaense. A participação o conecta a uma rede de empresários com visão contemporânea sobre experiências gastronômicas, ampliando o acesso a inteligência de mercado, estrutura compartilhada e estratégias de escala. O grupo aposta em fortalecer negócios autorais, que elevam a competitividade da cena local ao mesmo tempo em que mantêm Curitiba como uma praça relevante para conceitos inovadores.

Imersão internacional

O interesse pelo setor vem de berço. Neto e filho de empreendedores de sorvetes, Matheus cresceu dentro da fábrica e do balcão. Aos 13 anos, já ajudava a mãe no quiosque da família. Aos 17, em San Francisco (EUA), teve sua primeira imersão internacional na gastronomia: começou no atendimento de uma pizzaria de fermentação natural e, mesmo sem domínio pleno do inglês, tornou-se gerente em poucos meses. A vivência ampliou o olhar para operação, liderança e padrões de serviço — pilares que hoje estruturam suas marcas.

De volta ao Brasil, passou a atuar junto a pequenos produtores e cafés especiais, criando em 2019 uma empresa de representação comercial de alimentos artesanais. Foi ali que conheceu a Local Pães e Cafés, prestes a inaugurar sua primeira unidade. “Os sócios tinham uma bagagem forte em panificação e café, mas pouca experiência em gestão e processos, que sempre foram minha área. Comecei a apoiar sem expectativa financeira, apenas pela vontade de ver o negócio prosperar. Depois de quase 12 meses, fui convidado a me tornar sócio”, relembra.

A mudança para um novo endereço imaginado por Matheus impulsionou outra decisão estratégica. Logo ao lado surgiu a primeira unidade da SOFT Ice Cream, marca criada após uma viagem a Hong Kong, inspirada em sabores autênticos e técnicas artesanais.

A operação se tornou o braço mais escalável do grupo. A SOFT projeta um crescimento sustentável com novas lojas e foco na consolidação de sua presença nacional em 2026. A expectativa  é a abertura de mais 30 lojas, marcando presença em mais de 10 estados brasileiros, e um crescimento estimado de 150%.

Segundo Matheus Krauze, o mercado de sobremesas premium deve seguir em expansão, impulsionado por tendências como o consumo de experiências, a valorização do artesanal e o avanço de marcas regionais com propósito. “O modelo de consumo vem mudando significativamente no Brasil. Hoje as pessoas prezam pela qualidade e pela experiência que as marcas oferecem. Nós vamos continuar oferecendo isso aos nossos clientes: uma experiência única e cheia de sabor”, completa o empresário.

Times sólidos

O mesmo ocorreu com o Bar Jataí, nascido da busca por imóveis que não comportavam a Local: o espaço pequeno virou oportunidade para um boteco autoral com identidade própria, em parceria com o empresário Pedro Vieira (Ginger Bar e Pepita).

O desempenho consolidado em 2025 reflete uma curva de crescimento constante. Para Matheus, a construção das marcas é resultado de times sólidos, aprendizado contínuo e uma visão clara de propósito. “Gastronomia não é só produto, é gestão e experiência. Aprendi observando a fábrica da família, trabalhando em pizzaria e ouvindo o mercado. Ver esse avanço tão consistente reforça que estamos no caminho certo”, afirma.

Com os resultados de 2025, os planos para 2026 mantêm o foco no fortalecimento estrutural. A prioridade é ampliar a presença da SOFT em praças estratégicas, consolidar as operações da Local e do Jataí, além de expandir a Cia. de Balcão — hub que centraliza gestão, compras, RH, marketing e processos das marcas. “A intenção é crescer com inteligência, mantendo cultura, desempenho e identidade. 2026 será um ano de estruturação e preparação para novo ciclo de expansão sustentável”, projeta o jovem empresário.

Do quiosque da família à liderança de três marcas em ascensão, Matheus Krauze constrói uma trajetória que une origem, disciplina e ambição — ingredientes que prometem manter Curitiba no mapa dos conceitos gastronômicos mais relevantes do país.

