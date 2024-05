Conversa de CEO: Agco e Falconi analisam os caminhos para uma agricultura sustentável

Cinco décadas separam o Brasil importador de alimentos do Brasil exportador: o país já ocupa o quarto lugar entre os que mais produziram alimentos, considerando-se o volume financeiro, em 2023. Além disso, o setor emprega, em atividades relacionadas ao agronegócio, um quarto da população brasileira economicamente ativa. Reconhecida pela capacidade de movimentar cifras mais do que relevantes para a economia do país, a potência do agro pode ser medida pela sua participação no produto interno bruto (PIB) brasileiro: em 2023, registrou alta de 18,1% em relação ao ano anterior.

A cadeia produtiva vai do plantio da semente à exportação de grãos, do insumo ao maquinário que prepara a terra, comprovando a produtividade já na colheita, em um processo aperfeiçoado a cada safra na busca pelo crescimento sustentável dos negócios.

Para falar sobre a força do agro e os desafios enfrentados pelas empresas atuando no setor e pelos produtores rurais para se adequar às novas demandas do mercado, o vice-presidente para soluções de gestão no agronegócio da consultoria Falconi, Rodrigo Rodrigues, e o managing director da Agco na América do Sul, Rodrigo Junqueira, que também é o vice-presidente da Massey Ferguson na região, se reuniram para um bate-papo (ou prosa, como eles preferem chamar) no estúdio da EXAME, em São Paulo.

Avanço em ESG

Há mais de três décadas, Rodrigo Junqueira acompanha a evolução do maquinário e do agronegócio no país. À frente da Agco na América do Sul, ele destaca a maior aquisição em tecnologia feita pela empresa como uma sinalização de que a sustentabilidade e a produtividade agora dividem o centro das atenções e lembra que é preciso aliar os dois quesitos na elaboração de novos equipamentos. “Nós fizemos uma joint venture com a Trimble e formamos a PTx Trimble, que vai nos ajudar a desenvolver a máquina autônoma para as diferentes realidades”, conta o executivo.

"Vale ressaltar que, apesar dos fortes números de ganhos gerados pelo Agro brasileiro, ainda são monumentais os desafios a serem vencidos pelas empresas em questões climáticas, rupturas de cadeias de suprimentos, além da gangorra de preços vistos recentemente", afirma Rodrigo Rodrigues, da Falconi, ao analisar o mercado.

Além do histórico de sucesso da empresa agrícola, temas como algoritmos, sistemas inteligentes, máquinas modernas, sucessão familiar, gestão de pessoas entre outros desafios para impulsionar a eficiência e reduzir o impacto ambiental estão na conversa entre Rodrigo Junqueira, da Agco, e Rodrigo Rodrigues, da Falconi, no primeiro vídeo da série “Conversa de CEO”, conteúdo criado para celebrar os 40 anos da Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas, com expertise em todos os segmentos da economia.

Confira acima a “prosa” completa dos dois Rodrigos, abordando temas como liderança, inovação e sustentabilidade na jornada de crescimento e transformação do agronegócio brasileiro.