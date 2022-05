ContBank anuncia fusão com Kikai para levar crédito a PMEs

Em um mercado tão disputado quanto o de crédito para PMEs, é fato que fintechs que miram esse público têm de buscar alguma maneira de se diferenciar e atrair os olhares de empreendedores em busca de linhas de financiamento acessíveis e ágeis. Nesse cenário, algumas empresas apostam em tecnologias para dar tração e agilidade à concessão do dinheiro, outras em conhecer a fundo os clientes para acertar no produto. Já o Contbank encontrou a solução em um recurso mais analógico: os contadores.

Fundada em 2021 por Paulo Castro e Erico Azevedo, a fintech Contbank acredita que a melhor maneira de chegar até os pequenos negócios e oferecer soluções financeiras certeiras é por meio dos profissionais responsáveis pela contabilidade dos empreendimentos. A startup transforma os contadores em agentes de negócio, permitindo que esses profissionais ofereçam produtos financeiros a seus clientes PMEs em uma plataforma digital.

“Olhamos para que tipo de carência o mercado tinha. A resposta está na dificuldade das micro e pequenas empresas em acessar o mercado financeiro da maneira adequada”, diz Castro. Com os contadores conhecendo no detalhe a saúde financeira dessas empresas, o Contbank ajuda a oferecer produtos financeiros mais adequados para cada uma, dos serviços prestados às taxas mais acessíveis para a realidade de cada uma delas.

Com base nas informações que o contador tem das empresas, oferecendo produtos financeiros mais certeiros para cada uma, dos serviços prestados às taxas mais acessíveis para a realidade de cada uma. “Sabemos que o contador é como médico de família da pequena empresa, e a conhece como ninguém”, diz. Hoje o Contbank tem cerca de 800 contadores cadastrados, que têm juntos uma base de 3.000 clientes.

Em menos de um ano, a startup já soma dados sincronizados de mais de 65.000 empresas e R$ 10 milhões em crédito concedido em 3.000 operações.

Agora, para diversificar o portfólio de produtos financeiro à disposição dessas empresas, o Contbank anuncia seu primeiro M&A. A fusão é com a startup Kikai, uma plataforma white label para soluções de crédito. Até o momento, o produto de crédito do Contbank era feito por intermédio de parceiros, uma vertical inaugurada há cinco meses. Com a Kikai, já autorizada pelo Banco Central para atuar como sociedade de crédito direto (SDC), a fintech passa a ter uma operação proprietária nessa frente.

A Kikai nasceu dentro do Grupo Safira, ligado ao mercado livre de energia, e até o momento auxiliava empresas do grupo em suas operações de crédito. A fusão insere também a sócia-fundadora da Kikai, Camila Botelho, ao time executivo do Contbank.

A união das empresas traz novo fôlego para o Contbank. A intensão da fintech é quintuplicar o volume movimentado em crédito ainda neste ano. “Há uma demanda reprimida, e agora vamos conseguir atender”, diz o fundador.