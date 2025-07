Como usar o seguro desemprego para construir um negócio de milhões?

Josh Turner fundou a Stand4Socks enquanto recebia benefícios sociais no Reino Unido.

Dez anos depois, o negócio fatura mais de US$ 1 milhão por ano e prova como a inteligência financeira é decisiva para transformar pequenos começos em grandes empreendimentos.

As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Do desemprego ao primeiro milhão

Em 2015, aos 23 anos e após ser demitido na véspera do Natal, Josh Turner se encontrou em uma situação crítica: sem emprego, vivendo com auxílio do governo e próximo da inadimplência.

Foi nesse contexto que surgiu a Stand4Socks, uma marca de meias com impacto social: para cada par vendido, outro é doado para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Hoje, o negócio ultrapassa US$ 1 milhão em receita anual, é uma corporação reconhecida internacionalmente e continua crescendo sem investimento externo.

Combate a desigualdade como virada de chave

Inicialmente, Turner buscava apoiar causas globais através de meias temáticas.

Porém, a virada financeira e estratégica veio quando descobriu que meias são o item mais solicitado por abrigos para pessoas em situação de rua.

Foi aí que ele focou em um mercado socialmente carente, mas de grande necessidade, redefinindo o core do seu modelo de impacto.

Gestão estratégica do seguro desemprego

Mesmo sem experiência em moda, design ou desenvolvimento de produto, Turner mergulhou no aprendizado autodidata.

Usou o dinheiro do benefício para aprender a programar, criar um site e desenhar meias via YouTube. Economizou em cada centavo para visitar feiras em Paris, Hong Kong e Turquia, até encontrar um fornecedor que acreditasse no projeto.

O início foi sustentado financeiramente por trabalhos freelancers em marketing digital, o que garantiu fôlego à operação nos primeiros cinco anos, enquanto a empresa não gerava receita constante.

De olho no futuro

Hoje, a Stand4Socks continua sendo uma empresa pequena, mas altamente lucrativa. A expansão para o mercado dos EUA promete triplicar o faturamento global e aumentar em dez vezes os resultados nos próximos cinco anos.

Tudo isso sem aportes externos, o que reforça o papel da inteligência financeira na sustentação do crescimento.

Como resume o próprio Turner, “a jornada é muito mais desafiadora do que parece, mas também infinitamente mais recompensadora”.

Saber tomar decisões financeiras com base em dados, aprender com erros e ajustar a rota são diferenciais para quem quer construir algo sólido e duradouro no mercado atual.

