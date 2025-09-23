Como uma fabricante de anéis prevê receita de US$ 1 bilhão em 2025

A Oura Health Oy, fabricante do anel inteligente de saúde e bem-estar Oura, está levantando US$ 875 milhões em rodada de financiamento Série E, segundo informações da Bloomberg. O aporte eleva a avaliação da empresa para aproximadamente US$ 10,9 bilhões, quase o dobro do valor de US$ 5 bilhões registrado na Série D em dezembro de 2024.

De acordo com o relatório, a rodada pode superar US$ 900 milhões e deve ser concluída até o fim do mês.

Crescimento em vendas e receita

A Oura já comercializou 5,5 milhões de anéis, quase o dobro dos 2,5 milhões registrados em junho de 2024. A expectativa é que a companhia alcance mais de US$ 1 bilhão em receita neste ano, ante US$ 500 milhões em 2024.

Para 2026, a projeção é de ultrapassar US$ 1,5 bilhão.

Os recursos serão destinados à expansão da capacidade de produção, ao crescimento internacional e ao desenvolvimento de novos produtos.

Segundo a Bloomberg, a aceleração recente das vendas foi impulsionada pelo aumento da base de consumidoras, maior presença em lojas de varejo e avanço em mercados internacionais.

Acer entra no mercado de anéis inteligentes com lançamento do FreeSense Ring

Conhecida por seus computadores, a Acer anunciou, na Computex 2025, a maior feira de tecnologia da Ásia, sua entrada no mercado de anéis inteligentes com o “FreeSense Ring”. O dispositivo oferece design sofisticado aliado a sensores biométricos avançados, além de oferecer insights de saúde melhorados com inteligência artificial.

Fabricado em liga de titânio ultraleve, o anel pesa entre 2 e 3 gramas e está disponível nos tamanhos 7 a 13, com resistência à água de até 5ATM (algo como 50 metros), o que possibilita o uso durante banho e natação, mas não em mergulho.