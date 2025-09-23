Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Como uma fabricante de anéis prevê receita de US$ 1 bilhão em 2025

Empresa já vendeu 5,5 milhões de unidades e espera dobrar receita neste ano

A Oura já comercializou 5,5 milhões de anéis, quase o dobro dos 2,5 milhões registrados em junho de 2024 (Divulgação/Divulgação)

A Oura já comercializou 5,5 milhões de anéis, quase o dobro dos 2,5 milhões registrados em junho de 2024 (Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05h51.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 06h14.

A Oura Health Oy, fabricante do anel inteligente de saúde e bem-estar Oura, está levantando US$ 875 milhões em rodada de financiamento Série E, segundo informações da Bloomberg. O aporte eleva a avaliação da empresa para aproximadamente US$ 10,9 bilhões, quase o dobro do valor de US$ 5 bilhões registrado na Série D em dezembro de 2024.

De acordo com o relatório, a rodada pode superar US$ 900 milhões e deve ser concluída até o fim do mês.

Crescimento em vendas e receita

A Oura já comercializou 5,5 milhões de anéis, quase o dobro dos 2,5 milhões registrados em junho de 2024. A expectativa é que a companhia alcance mais de US$ 1 bilhão em receita neste ano, ante US$ 500 milhões em 2024.

Para 2026, a projeção é de ultrapassar US$ 1,5 bilhão.

Os recursos serão destinados à expansão da capacidade de produção, ao crescimento internacional e ao desenvolvimento de novos produtos.

Segundo a Bloomberg, a aceleração recente das vendas foi impulsionada pelo aumento da base de consumidoras, maior presença em lojas de varejo e avanço em mercados internacionais.

Acer entra no mercado de anéis inteligentes com lançamento do FreeSense Ring

Conhecida por seus computadores, a Acer anunciou, na Computex 2025, a maior feira de tecnologia da Ásia, sua entrada no mercado de anéis inteligentes com o “FreeSense Ring. O dispositivo oferece design sofisticado aliado a sensores biométricos avançados, além de oferecer insights de saúde melhorados com inteligência artificial.

Fabricado em liga de titânio ultraleve, o anel pesa entre 2 e 3 gramas e está disponível nos tamanhos 7 a 13, com resistência à água de até 5ATM (algo como 50 metros), o que possibilita o uso durante banho e natação, mas não em mergulho.

Acompanhe tudo sobre:StartupsVarejo

Mais de Negócios

Ganhar dinheiro escovando o dente? Ela criou um app que paga para você cuidar da saúde

‘Choque de Gestão’: Facundo Guerra ajuda padaria artesanal em crise; assista ao primeiro episódio

Homem de 59 anos trabalha apenas 1 hora por dia em seu negócio que rende US$ 1,3 milhão

Executivo de 30 anos deixa emprego em multinacional e lucra US$ 5,5 mi com startup na Ásia

Mais na Exame

Mercados

Bolsas da Ásia e da Europa avançam após salto da Nvidia em Nova York

Mundo

Assembleia Geral da ONU é marcada por proximidade e distância de Lula e Trump

Pop

Jogo da Steam é removido após golpe de mais de US$ 150 mil em criptomoedas

Ciência

Nasa: pela 1ª em mais de 60 anos, mulheres são maioria em turma de astronautas