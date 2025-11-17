ESG

Na COP30, cientistas pressionam para serem ouvidos: 'Cinco dias para um roteiro baseado na ciência'

Grupo entregou novo documento em frente à plenária de abertura da segunda semana da conferência em Belém, marcada pela chegada dos ministros às negociações

Em frente ao pavilhão Amazonas da Zona Azul, grupo de cientistas chamou a atenção com novo documento que traz alertas da ciência (Leandro Fonseca )

Sofia Schuck e Luciano Pádua

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h25.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 12h28.

Com apenas cinco dias restantes de negociações na COP30, cientistas intensificaram a pressão sobre os líderes nesta segunda-feira, 17, e chamaram a atenção na plenária de abertura que marca a chegada dos ministros à segunda e última semana da grande conferência climática da ONU. 

O grupo do pavilhão científico reúne alguns dos mais renomados especialistas, que se enfileiraram na entrada da área de entrada da plenária com papéis em mãos: um novo documento, que foi entregue ao vice-presidente Geraldo Alckmin clama por um 'roteiro claro' para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e proteger as florestas tropicais.

O alerta é urgente: a floresta amazônica e os recifes de corais tropicais — os dois biomas mais biodiversos do mundo — estão sob pressões intoleráveis e próximos de pontos de não retorno.

A pressão tem origem na frustração dos últimos dias: o pavilhão científico permaneceu praticamente vazio de negociadores, enquanto as as negociações aconteciam a todo vapor nas salas fechadas da Zona Azul.

  João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

O espaço liderado pelos renomados Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, e Carlos Nobre, climatologista e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, é o primeiro que conecta ciência às mudanças climáticas em uma COP.

Na sexta-feira, 14, o apelo já havia sido feito de forma contundente: "negociadores, venham até nós", junto ao alerta de que o orçamento de carbono para conter o aquecimento em 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris se esgota em apenas 4 anos.

Segundo Nobre, a missão é trazer a ciência para o centro das negociações e transmitir o que está acontecendo para que haja uma redução drástica das emissões.

O novo documento frisa: "pedimos aos chefes das delegações que entreguem um roteiro claro para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis". 

À EXAME, o cientista brasileiro foi claro: "Esperamos que os negociadores entendam: essa COP precisa ser a mais importante, buscar todas as soluções", disse.

Rockström destacou o temor de que os negociadores não entendam o que a ciência diz de mais recente.

"Há uma aceleração do aquecimento em curso e o planeta perde sua resiliência e capacidade de amortecer os riscos", afirmou.

A urgência se justifica pelos dados: 2025 registrou a máxima de emissões de gases de efeito estufa da história, com crescimento de 1,1% em relação a 2024. Do total das emissões globais, 70% ainda provêm de fósseis.

O Campeão Climático do Brasil para a COP30, Dan Ioschpe, reconhece a centralidade da ciência para o sucesso das negociações.

"A agenda de ação é baseada na ciência, então nós temos o privilégio de ter esse espaço com os maiores cientistas do mundo", afirmou à EXAME. Segundo o executivo, parte de seu esforço é fazer o melhor uso desse pavilhão para a implementação.

"Esse envolvimento ativo e propositivo é que vai nos fazer avançar melhor", disse Ioschpe, enfatizando que a agenda de ação conversa com a de negociação, mas que é preciso acelerar soluções já existentes como as energias renováveis, recuperação de áreas degradadas.

"Podemos fazer essa transição baseada na ciência, tecnologia e fluxos financeiros. É um esforço que precisa ser coletivo, é o espírito do mutirão."

O alerta, porém, é claro: "Se o processo não for baseado na ciência, teremos problemas."

Amazônia e recifes no limite

Dois ecossistemas são destacados no documento. Nos últimos dois anos, a Amazônia viveu uma das piores secas já registradas — um evento que a ciência atribui à mudança climática causada pelo ser humano, o tornando 30 vezes mais provável.

A floresta também registrou o maior número de incêndios em quase duas décadas: mais de 140 mil focos, queimando milhões de hectares, liberando enormes quantidades de carbono e afetando gravemente a saúde das populações.

"A pressão combinada das emissões de combustíveis fósseis e do desmatamento empurra a Amazônia na direção de mudanças irreversíveis", cita o material. "Quando a floresta se degrada e grandes áreas deixam de absorver carbono para se tornarem fontes de emissões, todo o planeta sentirá o impacto."

No oceano, o cenário não é menos grave. Os recifes de corais tropicais, berço de um terço de toda a vida marinha, estão próximos de atingir um ponto de não retorno com efeitos em catastróficos em cascata.

O aquecimento dos oceanos e a acidificação, impulsionados pelas emissões, já destruíram entre 30% e 50% dos recifes do planeta. Apenas nos últimos três anos, mais de 80% sofreram branqueamento severo, enfraquecendo as bases de vida de inúmeras comunidades costeiras que dependem deles para alimentação e sustento.

Ciência precisa estar no centro das decisões políticas

O segundo relatório entregue aos negociadores busca trazer "o risco que o planeta está correndo e a urgência que temos para salvar o planeta".

"Não podemos mais aceitar, precisamos reduzir muito as emissões", disse Nobre.

O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos, atual presidente da organização Planetary Guardian, reforçou que o documento vai além do debate político. "Não se trata de opiniões, nem de meras especulações", afirmou. "São manifestações resultantes do que os cientistas vêm dizendo e escrevendo há tanto tempo."

Segundo ele, o grupo espera que a "lacuna", entre ciência e política possa ser reduzida para que a ciência prevaleça. "A ciência que detém a verdade e a razão", afirmou.

Questionado se a ausência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode interferir nos resultados da COP30, Santos foi enfático: "Se o Presidente dos Estados Unidos não quiser aderir a esta causa, o problema é dele. O resto do mundo não pode esperar que os EUA tomem uma decisão, seja ela qual for. Todos queremos nos comprometer a avançar, porque é o futuro de todos nós."

Missão 1.5ºC e o apelo de Belém

No fim de semana, a população de Belém levou o alerta às ruas em uma manifestação descrita no documento como "um rugido colorido".  A Marcha pelo Clima reuniu mais de 70 mil pessoas em protesto por ações mais ambiciosas contra a crise climática. 

"Aqui na Amazônia, a COP30 deve conceber um esforço global para proteger a vida em todas as suas formas", diz o documento.

"Os países precisam se unir para entregar roteiros de descabonização. Isso exige manter firme a 'missão 1.5ºC estabelecida pelo Acordo de Paris".

Com as emissões em recorde histórico e os dois biomas mais biodiversos do planeta no limite, os cientistas deixam claro: há soluções, mas o tempo para implementá-las está se esgotando.

"A ciência soa o alarme há décadas", conclui o documento. Agora, resta saber se os cinco dias finais de negociação serão suficientes para que esse alarme seja, finalmente, ouvido.

