Oracle disparou quase 40% na quarta-feira — e a Jefferies vê espaço para mais crescimento

As ações da Oracle dispararam 36% em Nova York na última quarta-feira, 10, no maior salto diário desde 1992, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre fiscal.

Segundo o Business Insider, analistas do banco americano Jefferies afirmaram que o movimento pode não ter acabado. Eles elevaram o preço-alvo do papel de US$ 270 para US$ 360 e disseram ver espaço para ganhos adicionais.

Crescimento da Oracle

O principal destaque dos resultados foi o volume recorde de US$ 455 bilhões em receitas futuras contratadas (RPO), alta de 359% em um ano, que superou rivais de nuvem como Microsoft, Amazon e Google, segundo o Jefferies.

Já a receita trimestral avançou 12%, abaixo da expectativa de 13% de Wall Street, enquanto o crescimento em software e infraestrutura como serviço também ficou aquém do consenso.

Apesar disso, a disparada levou o valor de mercado da Oracle a US$ 922 bilhões e, por algumas horas, colocou o fundador Larry Ellison na liderança do ranking global de bilionários, à frente de Elon Musk, da Tesla.

Futuro da empresa

O Jefferies projetou que a receita da divisão Oracle Cloud Infrastructure crescerá 77% ao ano, atingindo US$ 18 bilhões no exercício fiscal de 2026 e avançando até US$ 144 bilhões em 2030, mais de US$ 50 bilhões acima do consenso de mercado.

Do lado da companhia, o balanço mostrou que a receita com banco de dados em multicloud avançou mais de 1.500% em um ano, evidenciando a rápida adoção da estratégia de múltiplos provedores.

A Oracle também elevou sua projeção de investimentos de capital para US$ 35 bilhões em 2026, alta de 65% sobre o plano anterior.

Para o Jefferies, esse aumento reflete gargalos de oferta diante da forte demanda, especialmente de infraestrutura para inteligência artificial. Os analistas alertaram que as margens podem ser pressionadas no curto prazo, mas ressaltaram que o impacto deve ser compensado pela carteira robusta de contratos e pela crescente demanda por aplicações de IA.

Às 7h15 (horário de Brasília), no pré-mercado, as ações da Oracle subiam 1,09%. No acumulado de 2025, a valorização chega a 97%, informou a Business Insider.