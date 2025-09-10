Em melhor dia desde 1992, Oracle vê ação disparar 36% e ganha US$ 244 bilhões em valor de mercado

As ações da Oracle Corp dispararam 36% nesta quarta-feira, 10, marcando o melhor dia da empresa desde 1992. A valorização adicionou US$ 244 bilhões (R$ 1,3 trilhão) ao valor de mercado da companhia, que agora está em US$ 922 bilhões, aproximando-se da marca de US$ 1 trilhão.

A disparada ocorreu após a divulgação de números acima do esperado na demanda por serviços de infraestrutura em nuvem e inteligência artificial.

Larry Ellison, fundador da empresa, viu seu patrimônio líquido aumentar em US$ 100 bilhões, superando temporariamente Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, segundo dados da Bloomberg.

A Oracle relatou que tem US$ 455 bilhões em obrigações de desempenho , um aumento de 359% em relação ao ano anterior. Analistas destacaramm à CNBC que esse número vai muito além da expectativa do mercado.

Crescimento impulsionado por IA e nuvem

A gigante da tecnologia se beneficiou do avanço da IA, especialmente por seu acesso às GPUs da Nvidia. A Oracle compete com outros provedores de nuvem, como Microsoft, Amazon e Google.

A empresa projeta US$ 18 bilhões em receita de infraestrutura de nuvem para o ano de 2026, com crescimento projetado para US$ 32 bilhões, US$ 73 bilhões, US$ 114 bilhões e US$ 144 bilhões nos quatro anos seguintes.

Analistas de bancos e corretoras, como Deutsche Bank, Wells Fargo e Bank of America, classificaram os resultados como "verdadeiramente impressionantes", "surpresos" e "em choque", reafirmando recomendações de compra e aumentando os preços-alvo das ações.

Eles observam que a carteira de pedidos da Oracle a posiciona como um facilitador essencial da IA.

Apesar do desempenho na nuvem, a Oracle apresentou lucro ajustado de US$ 1,47 por ação no primeiro trimestre, levemente abaixo das expectativas de US$ 1,48. A receita do trimestre foi de US$ 14,93 bilhões, também abaixo da previsão de US$ 15,04 bilhões.