Com Giovanna Antonelli, Caravana Sebrae Delas leva seu recado a empreendedoras de Natal

“Entre abrir a boca para reclamar ou a cabeça para aprender e encontrar soluções, meu pai me ensinou que abrir a cabeça é muito melhor”, disse a atriz e empresária Giovanna Antonelli ao contar a história de resiliência do pai, um cantor de ópera que ensaiava dentro do armário diante da falta de um local que lhe entregasse uma melhor acústica.

A palestra de Antonelli foi um dos destaques do III Fórum da Rede Mulher de Valor, evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Natal) e correalizado pelo Sebrae no dia 1 de outubro no Teatro Riachuelo, na capital potiguar.

Durante sua apresentação, a atriz destacou que, ao perceber que suas personagens ditavam moda (o sucesso da pulseira da Jade, em “O Clone”, foi um dos exemplos), decidiu usar isso a seu favor para empreender. O esmalte azul da personagem Clara, interpretada por ela na novela “Em Família”, viralizou de tal forma que, que segundo Antonelli, o pigmento azul comprado na China pela sua empresa esgotou. “A gente queria produzir, mas tinha que esperar fabricar para mandar para a gente”, lembra. Foram mais de 20 milhões de frascos vendidos.

Orgulho potiguar

Diante de uma plateia formada por mais de mil mulheres, o encontro reuniu outras empresárias de sucesso, como Clara Bezerra, sócia-diretora do Camarões, rede de restantes de Natal que começou em 1989 com apenas 12 mesas e hoje reúne mais de 4 mil pessoas em média por dia.

Ao lado de Bezerra, Marcella Kanner, diretora de Relações Institucionais da Riachuelo, empresa do Grupo Guararapes fundada na década de 1940 em Natal; e Fábia Medeiros, sócia do Grupo Nordestão, falaram da importância do atendimento humanizado. “A gente sempre reconheceu o cliente pelo nome. Um dos nossos diferenciais é oferecer um ambiente acolhedor”, afirmou a executiva.

Teatro Riachuelo, em Natal: com a correalização do Sebrae, III Fórum da Rede Mulher de Valor reuniu mais de mil mulheres na capital potiguar (Senna Junior/Divulgação)

Dicas valiosas

Além de exemplos inspiradores, o evento trouxe especialistas em finanças e empreendedorismo, como a jornalista Nathalia Arcuri. Ela falou da importância de separar as finanças pessoais das contas da empresa – e alertou para os riscos de empreender.

“Abrir um negócio é a maior possibilidade que você tem de ganhar muito dinheiro, mas quando coloco nos meus cursos as classes de investimentos, eu coloco o empreendedorismo como a classes mais agressiva e mais arriscada depois de bitcoin”, disse Arcuri. “Com muito pouco dinheiro você pode conseguir uma escala gigantesca e ganhar muita grana, mas pode dar muito errado também”.

Renata Malheiros, coordenadora do Sebrae Delas Nacional: autoconfiança não é arrogância (Senna Junior/Divulgação)

O pitch perfeito

Coordenadora do Sebrae Delas Nacional, Renata Malheiros deu cinco dias para as empreendedoras venderem melhor suas ideias:

Tenha autoconfiança. “Se você não acredita no que está falando, como passar confiança para clientes, fornecedores, investidores?” Use a retórica aristotélica: ethos (credibilidade e reputação), pathos (emoções) e logos (lógica, dados) são elementos-chave para vender melhor uma ideia Adote o pitch como ferramenta. “Reconheça e abrace sua história”, disse Malheiros. “São as histórias que nos conectam”. Prepare-se. “Grave um vídeo se apresentando todos os dias, por uma semana. Assista ao final o primeiro e o último e você verá a diferença.”

Reconheça seu valor e encare a “impostora” que há em você para que nada a atrapalhe.

Lançamento oficial do FAMPE

O evento foi palco ainda do lançamento oficial do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) no Rio Grande do Norte. Criado pelo Sebrae, o fundo viabiliza acesso a crédito para negócios que não possuem garantias suficientes. A cobertura padrão é de 80%, mas desde 31 de março, mulheres que sejam sócias majoritárias ou administradoras têm direito à até 100% de aval.

“No Rio de Janeiro do Norte temos visto mulheres empreendedoras romperem ciclos de vulnerabilidade, inovarem seus modelos de negócio, e contribuírem diretamente para o crescimento das nossas cidades e regiões. É por isso que o Sebrae tem um compromisso permanente com esse movimento, de apoiar, orientar, dar visibilidade e construir, lado a lado, caminhos de prosperidade”, destacou Zeca Melo, Superintendente do Sebrae-RN.

Prêmio Mulher de Negócios 2025

A plateia também pode conhecer e aplaudir de parto as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Mulher de Negócios 2025. Promovido pelo Sebrae, ele reconhece negócios liderados por empreendedoras em cinco categorias: Pequenos Negócios, MEI, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia, e Negócios Internacionais (essa última não foi contemplada na premiação do RN).

“Nós somos a maioria da população, mas ainda nos enxergamos como minoria. E essa roda precisava mudar”, destacou Maria Luisa, fundadora da Rede Mulher e Valor e vice-presidente da CDL Natal.

Confira as vencedoras:

CATEGORIA MICROEMPREENDEDORAS INDIVIDUAIS

Lariane Gomes Barbosa, da Maina Cerâmica Ateliê & Escola

O que faz: trabalha com cerâmica de alta temperatura e oferece aulas de modelagem, torno e oficinas criativas

CATEGORIA PEQUENOS NEGÓCIOS

Lua Andrade Alcantara de Carvalho, da Vida Leve Alimentação Saudável

O que faz: fundada pela chef Lua Andrade, sua mãe e sua irmã, fabrica pães artesanais sem glúten, sem lactose e sem açúcar

CATEGORIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aneida de Cassia Alves da Silva, do Ejner 4 Autism

O que faz: é uma plataforma digital no modelo SAAS criada para apoiar o acompanhamento terapêutico de crianças com transtorno do espectro autista

CATEGORIA PRODUTORA RURAL

Gerlânia Bezerra Pinto, da Boutique da Abelha

O que faz: produz e comercializa mel de abelhas, melancia e cana-de-açúcar em supermercados, empórios e restaurantes