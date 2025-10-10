Do interior de Santa Catarina a uma rede que mira R$ 26 milhões de faturamento em 2025

As irmãs Leyde e Jhosy Ludwig Pereira transformaram os desafios da infância e adolescência em impulso para empreender. Filhas de um pedreiro e de uma professora, logo compreenderam o valor do trabalho: aos 9 anos, Leyde assumiu o papel de cuidadora da irmã mais nova devido à longa jornada de trabalho dos pais e começou a buscar formas de conquistar independência financeira; aos 14, Jhosy passou a produzir e vender camisas. “A simplicidade da nossa origem e a necessidade de amadurecer rápido, em vez de nos limitar, serviram como força para seguir adiante. Trabalhar desde cedo ensinou disciplina, coragem, resiliência e a importância de valorizar cada conquista”, diz a dupla.

Esses aprendizados resultaram, anos depois, na LypeDepyl, rede de depilação a laser e despigmentação que hoje soma 30 unidades. Fundada em 2022, projeta faturar R$ 26 milhões em 2025, ante os R$ 20 milhões registrados no ano anterior.

O crescimento tem sido sustentado por uma estratégia que combina inovação, treinamentos constantes, fortalecimento da identidade e proximidade com clientes e funcionários. Uma das bases para isso é a comunidade LypeLovers, iniciativa que busca transformar consumidores em embaixadores da marca. Por outro lado, mais do que inaugurar unidades, a prioridade é garantir suporte e gestão eficientes para que cada clínica mantenha o padrão de atendimento. Ampliar o portfólio de serviços também está entre os planos. Recentemente, foram lançados o tratamento de despigmentação e o Peeling de Hollywood. Paralelamente, há investimentos na consolidação de uma linha exclusiva de dermocosméticos, formulada com ativos naturais e sustentáveis.

A base para crescer

Da infância simples em São Lourenço do Oeste, interior de Santa Catarina, vieram as primeiras lições de responsabilidade. Após a mudança da família para Blumenau, Leyde, então com nove anos, passou a cuidar da irmã mais nova enquanto os pais trabalhavam. Pouco depois, ao pedir R$ 2 à mãe para comprar uma pulseira, ouviu que gastar aquele valor significaria abrir mão do pão e do leite da semana. A situação moldou sua percepção sobre finanças..

Determinada a comprar a peça e ter o próprio dinheiro, começou a limpar o banheiro de uma vizinha por R$ 5 por mês. Em paralelo pintava cerâmicas e ajudava no salão dos tios aos fins de semana. Aos 16 anos, já estagiando em uma clínica de estética, propôs à dona da empresa uma sociedade caso conseguisse comprar um equipamento de R$ 12 mil. Com a ajuda de amigos e familiares, reuniu o valor e conquistou 20% de participação.

Jhosy, inspirada pela irmã, também buscou alternativas para ganhar dinheiro. Aos 14 anos, produzia camisas estampadas de uma banda popular entre os jovens e as vendia na escola. Pouco depois, atuou no salão da família, onde aprendeu sobre cabelo, maquiagem e estética. A experiência prática foi reforçada com cursos na área e a levaram a se profissionalizar como maquiadora.

A virada empreendedora

Antes da LypeDepyl, as irmãs seguiram caminhos separados no empreendedorismo. Leyde fundou a Magrass, rede de emagrecimento saudável que chegou a mais de 360 unidades. Jhosy administrou sua própria clínica da marca. Após 14 anos, ambas encerraram a atividade, dando início a um novo capítulo.

Em 2022, uniram forças para a criação da rede de depilação a laser e despigmentação, que iniciou com um investimento de R$ 3 milhões. “Foi uma decisão ousada e sabíamos dos riscos, mas acreditávamos no planejamento que construímos, na proposta e no potencial do setor”, explica Leyde. Segundo ela, antes de abrir a empresa, alguns passos foram dados, como estudo de mercado, estruturação do modelo de negócios e busca por profissionais alinhados ao propósito.

A bagagem adquirida em experiências anteriores foi fundamental. Os erros mostraram o que evitar e os acertos indicaram o que valia repetir. Por outro lado, buscaram cursos e capacitações em áreas como gestão, finanças e planejamento para aprimorar a operação. Dessa combinação surgiu uma franquia com identidade própria, fundamentada em três pilares – atendimento humanizado, gestão eficiente e suporte ao franqueado.

Desafios como oportunidade

Os obstáculos, no entanto, também fizeram parte do caminho. Desde questões burocráticas e definição de processos de gestão até formação de equipe, criação da identidade e escolha de tecnologias que entregassem resultado. Conciliar a relação de irmãs com a de sócias foi outro ponto de atenção, resolvido com papéis bem definidos e decisões pautadas sempre pela visão profissional. “O que poderia ser um obstáculo, transformamos em vantagem. Nossa conexão nos permite alinhar ideias, somar forças e manter o foco no que realmente importa, que é o crescimento empresarial”, afirma Leyde. Para ela, a relação familiar é justamente o que dá autenticidade e solidez ao negócio.

Outro ponto fundamental é levar para a gestão os aprendizados de toda a trajetória: liderar com humildade, dar o exemplo, ouvir a equipe e criar espaço para que todos possam se desenvolver. “Enxergamos cada desafio como possibilidade de aprendizado e vemos as vitórias como fruto do esforço coletivo. Transformar dificuldades em impulso para realizar sonhos é o que orienta nosso jeito de empreender e inspira a forma como conduzimos a LypeDepyl”, reforça.

Esse olhar também guia a mensagem que as irmãs deixam às mulheres que desejam empreender. “Acreditem no que carregam dentro de si. Cada história, dor ou conquista é combustível para criar algo único. Não existe momento perfeito, nem fórmula pronta. Existe a decisão de não se calar diante dos próprios sonhos.”