Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Do interior de Santa Catarina a uma rede que mira R$ 26 milhões de faturamento em 2025

Criada por Leyde e Jhosy Ludwig Pereira, a LypeDepyl aposta em inovação, atendimento humanizado e suporte ao franqueado para crescer

Leyde e Jhosy Ludwig Pereira, fundadoras da LypeDepyl: empresa foi fundada em 2022 e mira faturar R$ 26 milhões este ano.

Leyde e Jhosy Ludwig Pereira, fundadoras da LypeDepyl: empresa foi fundada em 2022 e mira faturar R$ 26 milhões este ano.

Caroline Marino
Caroline Marino

Jornalista especializada em carreira, RH e negócios

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15h02.

As irmãs Leyde e Jhosy Ludwig Pereira transformaram os desafios da infância e adolescência em impulso para empreender. Filhas de um pedreiro e de uma professora, logo compreenderam o valor do trabalho: aos 9 anos, Leyde assumiu o papel de cuidadora da irmã mais nova devido à longa jornada de trabalho dos pais e começou a buscar formas de conquistar independência financeira; aos 14, Jhosy passou a produzir e vender camisas. “A simplicidade da nossa origem e a necessidade de amadurecer rápido, em vez de nos limitar, serviram como força para seguir adiante. Trabalhar desde cedo ensinou disciplina, coragem, resiliência e a importância de valorizar cada conquista”, diz a dupla.

Esses aprendizados resultaram, anos depois, na LypeDepyl, rede de depilação a laser e despigmentação que hoje soma 30 unidades. Fundada em 2022, projeta faturar R$ 26 milhões em 2025, ante os R$ 20 milhões registrados no ano anterior.

O crescimento tem sido sustentado por uma estratégia que combina inovação, treinamentos constantes, fortalecimento da identidade e proximidade com clientes e funcionários. Uma das bases para isso é a comunidade LypeLovers, iniciativa que busca transformar consumidores em embaixadores da marca. Por outro lado, mais do que inaugurar unidades, a prioridade é garantir suporte e gestão eficientes para que cada clínica mantenha o padrão de atendimento. Ampliar o portfólio de serviços também está entre os planos. Recentemente, foram lançados o tratamento de despigmentação e o Peeling de Hollywood. Paralelamente, há investimentos na consolidação de uma linha exclusiva de dermocosméticos, formulada com ativos naturais e sustentáveis.

A base para crescer

Da infância simples em São Lourenço do Oeste, interior de Santa Catarina, vieram as primeiras lições de responsabilidade. Após a mudança da família para Blumenau, Leyde, então com nove anos, passou a cuidar da irmã mais nova enquanto os pais trabalhavam. Pouco depois, ao pedir R$ 2 à mãe para comprar uma pulseira, ouviu que gastar aquele valor significaria abrir mão do pão e do leite da semana. A situação moldou sua percepção sobre finanças..

Determinada a comprar a peça e ter o próprio dinheiro, começou a limpar o banheiro de uma vizinha por R$ 5 por mês. Em paralelo pintava cerâmicas e ajudava no salão dos tios aos fins de semana. Aos 16 anos, já estagiando em uma clínica de estética, propôs à dona da empresa uma sociedade caso conseguisse comprar um equipamento de R$ 12 mil. Com a ajuda de amigos e familiares, reuniu o valor e conquistou 20% de participação.

Jhosy, inspirada pela irmã, também buscou alternativas para ganhar dinheiro. Aos 14 anos, produzia camisas estampadas de uma banda popular entre os jovens e as vendia na escola. Pouco depois, atuou no salão da família, onde aprendeu sobre cabelo, maquiagem e estética. A experiência prática foi reforçada com cursos na área e a levaram a se profissionalizar como maquiadora.

A virada empreendedora

Antes da LypeDepyl, as irmãs seguiram caminhos separados no empreendedorismo. Leyde fundou a Magrass, rede de emagrecimento saudável que chegou a mais de 360 unidades. Jhosy administrou sua própria clínica da marca. Após 14 anos, ambas encerraram a atividade, dando início a um novo capítulo.

Em 2022, uniram forças para a criação da rede de depilação a laser e despigmentação, que iniciou com um investimento de R$ 3 milhões. “Foi uma decisão ousada e sabíamos dos riscos, mas acreditávamos no planejamento que construímos, na proposta e no potencial do setor”, explica Leyde. Segundo ela, antes de abrir a empresa, alguns passos foram dados, como estudo de mercado, estruturação do modelo de negócios e busca por profissionais alinhados ao propósito.

A bagagem adquirida em experiências anteriores foi fundamental. Os erros mostraram o que evitar e os acertos indicaram o que valia repetir. Por outro lado, buscaram cursos e capacitações em áreas como gestão, finanças e planejamento para aprimorar a operação. Dessa combinação surgiu uma franquia com identidade própria, fundamentada em três pilares – atendimento humanizado, gestão eficiente e suporte ao franqueado.

Desafios como oportunidade

Os obstáculos, no entanto, também fizeram parte do caminho. Desde questões burocráticas e definição de processos de gestão até formação de equipe, criação da identidade e escolha de tecnologias que entregassem resultado. Conciliar a relação de irmãs com a de sócias foi outro ponto de atenção, resolvido com papéis bem definidos e decisões pautadas sempre pela visão profissional. “O que poderia ser um obstáculo, transformamos em vantagem. Nossa conexão nos permite alinhar ideias, somar forças e manter o foco no que realmente importa, que é o crescimento empresarial”, afirma Leyde. Para ela, a relação familiar é justamente o que dá autenticidade e solidez ao negócio.

Outro ponto fundamental é levar para a gestão os aprendizados de toda a trajetória: liderar com humildade, dar o exemplo, ouvir a equipe e criar espaço para que todos possam se desenvolver. “Enxergamos cada desafio como possibilidade de aprendizado e vemos as vitórias como fruto do esforço coletivo. Transformar dificuldades em impulso para realizar sonhos é o que orienta nosso jeito de empreender e inspira a forma como conduzimos a LypeDepyl”, reforça.

Esse olhar também guia a mensagem que as irmãs deixam às mulheres que desejam empreender. “Acreditem no que carregam dentro de si. Cada história, dor ou conquista é combustível para criar algo único. Não existe momento perfeito, nem fórmula pronta. Existe a decisão de não se calar diante dos próprios sonhos.”

Acompanhe tudo sobre:Construindo futuroshub sebrae

Mais de Negócios

Construtora do Paraná cresce com aposta em novos padrões de entrega no Minha Casa, Minha Vida

3 lições sobre a estratégia de negócios de Sam Altman, CEO da OpenAI

Ele já foi chaveiro, pintor e empacotador. Hoje fatura R$ 106 milhões e tem clientes fora do Brasil

Tchau TAG? Essa ideia pode resolver o trânsito nos pedágios e economizar até R$ 60 milhões

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: o que é preciso para se manter saudável no ambiente corporativo?

Carreira

Delegar ou assumir tudo? Esses dois CEOs mostram como lideranças opostas podem vencer

Mundo

Trump ligou para María Corina Machado para parabenizá-la pelo Prêmio Nobel da Paz, segundo Bloomberg

Apresentado por PRATI EMPREENDIMENTOS

Construtora do Paraná cresce com aposta em novos padrões de entrega no Minha Casa, Minha Vida