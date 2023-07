'Coçando a própria coceira', ele vai faturar R$ 23 milhões com mesas para quem quer trabalhar em pé

Uma pessoa passa em média 12 horas por dia sentada, seja no trabalho ou em casa.

Quem passa a maior parte do dia sentado tem mais chance de sofrer doenças como infarto.

Não é à toa que problemas de saúde como obesidade, pressão alta, diabetes, câncer e até mesmo depressão têm na origem o sedentarismo.

Alguns cientistas até chamam tudo isso de "doenças da cadeira".

Mesmo quem faz atividade física pode ter níveis de colesterol aumentados em função de longos períodos parado sobre uma cadeira.

Quem é o empreendedor

O empreendedor paulistano Fernando Ziemer olhou para todos esses dados com a cabeça de encontrar aí uma oportunidade de negócio.

Após dez anos morando nos Estados Unidos, onde o mal-estar decorrente do sedentarismo é um problema sério de saúde pública, Ziemer fundou, em 2016, a GenioDesk, uma empresa brasileira pioneira na venda de mesas de trabalho com regulagem especial.

As mesas são do tipo 'standing desk', com uma regulagem especial para quem tem vontade de, vez ou outra, trabalhar em pé. A altura dela pode subir e descer de acordo com a vontade de quem está diante dela.

"A variação de posturas durante o dia reduz os efeitos negativos do sedentarismo e aumenta a movimentação, o que é fundamental para melhorar a circulação, a concentração e os níveis de energia, além de aprimorar o bem-estar físico e mental no trabalho", diz Ziemer.

Formado em administração e marketing, Ziemer trocou uma carreira bem-sucedida em negócios globais, como o estúdio de cinema Warner Bros. para empreender.

Ao retornar dos Estados Unidos, onde foi estudar produção de vídeo, Fernando sentiu a necessidade de comprar uma standing desk.

Ao realizar uma pesquisa no Google, Ziemer notou que não havia nenhuma empresa comercializando o produto no País.

Foi nesse momento que o empreendedor teve a ideia de desenvolver uma marca e iniciar as importações para começar a vender.

"A ideia para o negócio surgiu do conceito 'scratch your own itch' ou 'coce sua própria coceira'", diz ele.

Por que há demanda pelos produtos da GenioDesk

Com a chegada da pandemia e as mudanças dentro e fora do trabalho, as pessoas sentiram a real necessidade de equipar o seu espaço de trabalho. De 2020 para cá, a GenioDesk mais que dobrou as vendas.

Só em 2022, a companhia vendeu mais de 5.000 mesas com regulagem e faturou 20 milhões de reais, alta de 25% em relação a 2021.

Para dar conta da demanda, a GenioDesk investiu num chatbot no WhatsApp para atendimento aos clientes.

"Inserimos o cross-sell de produtos no carrinho de compras, o que nos ajudou a aumentar o ticket médio", diz Zimmer.

Hoje em dia, além das mesas com regulagem especial, é possível comprar no site da GenioDesk itens como:

cadeiras e banquetas com pegada ergonômica

acessórios como suportes, mousepads e tapetes antifadiga com capacidade de massagear os pés durante o expediente.

Para 2023, o plano é ampliar ainda a linha de produtos. A meta é chegar a receitas de 23 milhões de reais, com uma venda de 1.000 mesas a mais que 2022 e alta de 20% na receita com novos produtos.