Chega de falar de inteligência artificial: curso gratuito mostra como usar a tecnologia na prática

Começa, nesta segunda-feira, 19 de junho, a segunda edição do curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Promovido pelo braço educacional da EXAME, o treinamento será transmitido de maneira virtual e é totalmente gratuito.

Desenvolvido com o objetivo de capacitar gestores e líderes empresariais para usar a IA a favor de seus negócios, o treinamento promete servir como uma bússola num momento de muitas especulações – e poucas certezas – sobre o tema na sociedade e, assim, aprofundar as discussões sobre os impactos do uso da nova tecnologia no mercado.

Dividido ao longo de quatro encontros, o conteúdo será apresentado pelo programador e engenheiro de softwares Miguel Lannes Fernandes, que também é fundador da Inventos Digitais, uma catalisadora de ideias que ajuda Startups a tirarem seu projetos do papel; e Chief Technology Officer (CTO) da Witseed, uma empresa de educação corporativa digital e inovadora.

Em entrevista exclusiva à EXAME, o especialista deu detalhes sobre o conteúdo das aulas – que abordam desde o contexto histórico até o porquê de a inteligência artificial estar se tornando tão essencial para os negócios, passando pelos principais conceitos, aplicabilidade e estudos de caso.

“Trazemos quatro cases práticos de IA aplicada nas áreas de operações, varejo, educação e finanças, além de abordarmos os impactos sociais e os limites da IA. Por fim, terminamos as aulas com um bônus: uma AI Canvas desenvolvida em Harvard, que os alunos podem usar com seus times para orientar suas iniciativas de inteligência artificial – um bom caminho para aqueles que desejam começar um projeto de IA”, diz.

O futuro dos negócios

Segundo pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) em parceria com MIT Sloan Management Review (MIT SMR), 55% das organizações globais registraram lucro com o uso da IA – sendo que, em 11% dos casos, o retorno financeiro foi considerado elevado

No Brasil, a redução de custos trazida pela implementação da inteligência artificial nos negócios também motivou 41% das companhias a utilizarem a tecnologia, de acordo com um estudo da IBM.

Mas a diminuição de custos operacionais não é a única vantagem que a adoção da IA pode trazer para as empresas. Veja outros exemplos abaixo.

Aumento da produtividade

Automação de processos morosos

Melhoria na tomada de decisões

Maior processamento de dados

Redução de erros

Detecção de fraudes

Previsão de tendências

