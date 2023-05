Maior cervejaria artesanal de Santa Catarina, dona da Saint Bier e Barco, é comprada pelo Grupo Ezos

A Cervejaria Santa Catarina (CSC), dona das marcas Saint Bier, Coruja, Barco e Catarina, foi adquirida pelo Grupo Ezos, holding criada em 2020 para a gestão de negócios em diversos setores. Fundada em Forquilhinha, município de Santa Catarina, a CSC está no mercado desde 2007 e é considerada uma das mais tradicionais no estado.

No começo do mês passado, a empresa tinha anunciado que estava fechando as portas da unidade de produção, onde trabalhavam 88 profissionais. A decisão fazia parte de uma mudança no modelo de negócio com o foco em licenciamento das marcas e o recebimento de royalties. A empresa negou que estivesse passando por problemas financeiros.

Com a nova transação, oficializada nesta quinta-feira, 18, o Grupo Ezos adquiriu 100% do negócio, incluindo as marcas Saint Bier, Catarina, Coruja e Barco e a operação industrial. Em nota, a holding informou que a CSC já retomou a produção e fará investimentos tanto para a ampliação de capacidade quanto para a renovação do parque fabril. Os valores não foram informados.

A companhia também manterá todos os funcionários e prevê a contratação de novos profissionais para que a cervejaria volte a operar a pleno vapor, com 100% da capacidade.

Qual o futuro do negócio

O Grupo Ezos, criado pelas famílias Mezzari e Dagostin em 2020, está por trás da gestão de negócios como a Fumacense Alimentos, dona das marcas Kiarroz e RisoVita, da incorporada JS Empreendimentos e do Criciúma Shopping.

Com a aquisição da Cervejaria Santa Catarina, a holding pretende usar essa estrutura logística e de distribuição nacional para expandir as capacidades da cervejaria, uma das dificuldades da gestão anterior pelos custos e tributos envolvidos no processo.

Atualmente, as cervejarias artesanais trabalham com um raio médio de 50 km entre a fabricação e os clientes.