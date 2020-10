Carros elétricos: 30 postos de recarga ultrarrápida serão instalados em SP

Volkswagen, Audi e Porsche, em parceria com a EDP, vão entregar 30 postos de recarga ultrarrápida no Estado de São Paulo, o maior projeto do gênero na América do Sul. A meta é concluir a instalação de todos os eletropostos em 36 meses.

A infraestrutura de recarga é apontada como um dos grandes desafios do setor automotivo para expandir a oferta de modelos híbridos e elétricos, principalmente no Brasil, onde a regulação na área ainda é inexistente.

Segundo o grupo de empresas que idealizou o projeto Plug & Go, os postos não são exclusivos para veículos elétricos e híbridos das marcas parceiras e, por ora, não haverá custo para a recarga. A ideia é avaliar qual o melhor modelo de negócio para posterior cobrança pelo serviço.

O primeiro eletroposto foi instalado na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O local foi escolhido por se tratar de um ponto de passagem importante.

O projeto Plug & Go conta com um investimento de 32,9 milhões de reais e vai se conectar com eletropostos de outras iniciativas, formando um corredor com mais de 2.500 quilômetros de extensão que interliga São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis.

Segundo as empresas, este é o primeiro e maior projeto da América do Sul de instalação de carregadores ultrarrápidos.

De acordo com Nuno Pinto, chefe de mobilidade elétrica e negócios B2C da EDP, com apenas 15 minutos de recarga o veículo obtém uma autonomia de 100 quilômetros.

Os postos terão capacidade para abastecer três veículos elétricos simultaneamente nos dois carregadores.

Para recarregar os veículos elétricos na rede de eletropostos, os usuários precisam primeiramente efetuar um cadastro no site da EDP Smart e solicitar um cartão de mobilidade elétrica, disponível para proprietários de veículos elétricos. O cliente receberá o cartão de forma gratuita no endereço indicado em até 20 dias corridos.

Com o EV.Card, o usuário conseguirá realizar o desbloqueio junto aos leitores das estações de recarga e assim liberar os conectores para abastecer seu veículo híbrido plug-in ou elétrico. Também será disponibilizado um aplicativo para que os clientes cadastrados possam desbloquear, monitorar e utilizar os eletropostos de forma digital, sem a necessidade do cartão.

Aos poucos, as montadoras e empresas elétricas vêm apostando em projetos do gênero para impulsionar este mercado no Brasil. A Audi anunciou, no início deste ano, um investimento de 10 milhões de reais para instalação de 200 postos de recarga em parceria com a Engie. A projeção é que os postos sejam instalados até 2022.

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o mercado nacional de automóveis elétricos e híbridos deve crescer de 300% a 500% nos próximos cinco anos.

Neste cenário, os movimentos de instalação de postos de recarga devem contribuir para a expansão do mercado de veículos limpos.