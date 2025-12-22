Negócios

Capital da Faria Lima desembarca no mercado imobiliário de Florianópolis

Parceria entre o Grupo OAD e a Rio Bravo Investimentos estrutura operação com potencial de até R$ 1 bilhão em VGV e marca a entrada do capital institucional paulista na Orla Leste da Ilha de SC

Alexandre Groeler, CEO do Grupo OAD (Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17h16.

Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 17h25.

O capital que dita o ritmo do mercado financeiro brasileiro acaba de cravar bandeira no mercado imobiliário de Florianópolis. O Grupo OAD Incorporações firmou, nos últimos dias, uma parceria estratégica com a Rio Bravo Investimentos, uma das principais gestoras financeiras independentes do país, em um movimento que marca a entrada do dinheiro institucional da Avenida Faria Lima no setor imobiliário da capital catarinense.

O acordo representa um avanço na estrutura financeira da companhia e inaugura uma nova etapa de crescimento. “A parceria representa uma validação de mercado e a consolidação de uma nova etapa de crescimento da empresa”, afirma Alexandre Groeler, CEO do Grupo OAD Incorporações.

A operação envolve uma estrutura com potencial de até R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), considerando os empreendimentos MAR e Makai. O primeiro movimento da parceria incluiu a assinatura de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 100 milhões, além do protocolo inicial de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de R$ 160 milhões, voltado à captação de recursos para o desenvolvimento de ativos do segmento.

Segundo o CFO do Grupo OAD, Bruno Ganev Alonso, a estrutura amplia o acesso a capital de longo prazo e traz previsibilidade financeira. “Esses instrumentos garantem maior agilidade na execução do Makai Beachfront, hoje o maior empreendimento do grupo”, diz.

Inflexão no mercado

Mais do que uma transação financeira, a parceria simboliza uma inflexão no mercado imobiliário de Florianópolis. Tradicionalmente sustentado por capital local e investidores pessoa física, o setor passa a atrair o investidor institucional, com governança, disciplina financeira e visão de longo prazo — características associadas ao capital da Faria Lima.

A tese combina escassez geográfica, demanda e resiliência de preços. A limitação física da Ilha, aliada à renda elevada e à atratividade para compradores de fora do Estado, sustenta o interesse por projetos concentrados na Orla Leste.

Groeler afirma que o alinhamento entre as partes foi determinante para a parceria. “Fortalecer nossos projetos com uma gestora do porte da Rio Bravo reforça a confiança no potencial da Orla Leste e amplia nossa capacidade de entregar valor a clientes e investidores”, diz.

Lançado em 2024, o Makai Beachfront está sendo construído no Novo Campeche. O empreendimento terá mais de 63 mil metros quadrados de área construída e 406 unidades residenciais, distribuídas em cinco blocos, incluindo 49 coberturas, além de apartamentos, studios e unidades duplex. O projeto adota compromisso Lixo Zero durante a execução das obras.

O Grupo OAD Incorporações atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em Florianópolis, com presença concentrada na Orla Leste da Ilha. A empresa adota práticas de gestão ambiental nos canteiros de obras e mantém ações sociais por meio do Instituto Omar Marinho.

