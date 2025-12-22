Capital da Faria Lima desembarca no mercado imobiliário de Florianópolis

O capital que dita o ritmo do mercado financeiro brasileiro acaba de cravar bandeira no mercado imobiliário de Florianópolis. O Grupo OAD Incorporações firmou, nos últimos dias, uma parceria estratégica com a Rio Bravo Investimentos, uma das principais gestoras financeiras independentes do país, em um movimento que marca a entrada do dinheiro institucional da Avenida Faria Lima no setor imobiliário da capital catarinense.

O acordo representa um avanço na estrutura financeira da companhia e inaugura uma nova etapa de crescimento. “A parceria representa uma validação de mercado e a consolidação de uma nova etapa de crescimento da empresa”, afirma Alexandre Groeler, CEO do Grupo OAD Incorporações.

A operação envolve uma estrutura com potencial de até R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), considerando os empreendimentos MAR e Makai. O primeiro movimento da parceria incluiu a assinatura de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 100 milhões, além do protocolo inicial de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de R$ 160 milhões, voltado à captação de recursos para o desenvolvimento de ativos do segmento.

Segundo o CFO do Grupo OAD, Bruno Ganev Alonso, a estrutura amplia o acesso a capital de longo prazo e traz previsibilidade financeira. “Esses instrumentos garantem maior agilidade na execução do Makai Beachfront, hoje o maior empreendimento do grupo”, diz.

Inflexão no mercado

Mais do que uma transação financeira, a parceria simboliza uma inflexão no mercado imobiliário de Florianópolis. Tradicionalmente sustentado por capital local e investidores pessoa física, o setor passa a atrair o investidor institucional, com governança, disciplina financeira e visão de longo prazo — características associadas ao capital da Faria Lima.

A tese combina escassez geográfica, demanda e resiliência de preços. A limitação física da Ilha, aliada à renda elevada e à atratividade para compradores de fora do Estado, sustenta o interesse por projetos concentrados na Orla Leste.

Groeler afirma que o alinhamento entre as partes foi determinante para a parceria. “Fortalecer nossos projetos com uma gestora do porte da Rio Bravo reforça a confiança no potencial da Orla Leste e amplia nossa capacidade de entregar valor a clientes e investidores”, diz.

Lançado em 2024, o Makai Beachfront está sendo construído no Novo Campeche. O empreendimento terá mais de 63 mil metros quadrados de área construída e 406 unidades residenciais, distribuídas em cinco blocos, incluindo 49 coberturas, além de apartamentos, studios e unidades duplex. O projeto adota compromisso Lixo Zero durante a execução das obras.

O Grupo OAD Incorporações atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em Florianópolis, com presença concentrada na Orla Leste da Ilha. A empresa adota práticas de gestão ambiental nos canteiros de obras e mantém ações sociais por meio do Instituto Omar Marinho.