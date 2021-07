Cacau Show: loja física é essencial para boa experiência na compra online

A multicanalidade é tendência no varejo nos últimos anos. Fazê-la de forma eficiente, contudo, ainda é desafio para grande parte das empresas. Um modelo que vem se provando eficiente é da marca de chocolates Cacau Show.

Um dos primeiros passos nessa jornada se deu em 2015 com a retomada da venda direta, modelo no qual a companhia começou em 1988. Com a reconsolidação da venda direta, a Cacau Show percebeu a oportunidade de promover novidades como o lançamento do site próprio e a presença no iFood.

"O grande ponto chave é que, com os diversos canais de venda, conseguimos disponibilizar diferentes formas do franqueado chegar ao consumidor final", diz Daniel Roque, diretor de canais e expansão.

De acordo com o executivo, a oportunidade avaliada era a entrega de produtos em outros canais que não a loja. Pensando nisto, os primeiros anos foram de lançamentos de modalidades e avaliação de resultados. Já em outubro de 2019 a multicanalidade se potencializou quando o site próprio passou a ser uma espécie de marketplace das lojas próprias e franqueadas.

Com a chegada da pandemia, a importância da multicanalidade e das vendas digitais foi ainda mais clara. Assim a companhia investiu em treinamento online para o lojista, sistema de pagamento que permite enviar o dinheiro para a loja da compra de forma mais prática, além da centralização do call center e do parceiro de entrega. Das 2.500 franquias, além de 250 lojas próprias, cerca de 2.000 conseguem atender os clientes que compram online. Até outubro deste ano todas já devem possuir o modelo.

"As lojas passam a ter um papel tático e funcionam como hub que concentram vendas e entregas dos clientes que compram online. E pensar no modelo antes mesmo da pandemia foi essencial para colher bons resultados também neste período", diz Roque.

A vendas nos canais digitais saltaram de 0.3% do total em 2019, para 6% em 2020. Para este ano a projeção é de ao menos 15%, sendo que no primeiro trimestre tais canais representaram 26% do volume de vendas da Cacau Show. "Esperávamos ter este resultado em 2024, mas a operação foi bastante acelerada".

A digitalização além de ser uma jornada em constante evolução exige também um investimento financeiro sólido. Entre 2020 e 2021 foram investidos mais de 4 milhões de reais em ferramentas e equipamentos, com previsão de investimento de mais 1 milhão de reais até o fim de 2022. "O valor investido é otimizado, sendo direcionado às necessidades do negócio de modo a atender os consumidores nos seus canais preferidos".

A venda direta também continua e, atualmente, conta com mais de 45 mil revendedores ativos. O faturamento desse canal deve representar 10% neste, sendo que, na Páscoa, chegou a representar mais de 15%, e com picos de 20% das vendas em alguns dias.

"O negócio da Cacau Show volta a crescer e segue sendo democrático, agora também ao dar mais opções de compra. Estamos voltando aos patamares próximos de 2019 e com a força da multiplataforma projetamos ultrapassar nossa meta de faturamento do ano em 20%".